الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

في عيد ميلاد ياسمين نيازي.. معلومات لا تعرفها عن «سيدة الميزان»

ياسمين نيازي
ياسمين نيازي

تحتفل اليوم المطربة ياسمين نيازي بعيد ميلادها الـ 37 عامًا، والتي قدمت العديد من الأعمال الغنائية لتخطف قلوب مستميعها بسبب صوتها المميز وإطلالاتها المختلفة.

ياسمين نيازي من مواليد 12 أكتوبر وتنتمي لمواليد برج الميزان، وقد كشفت “نيازي عن أسرار خاصة في حياتها، قائلة:” أنا شخصية متقلبة المزاج ومن ضمن الشخصيات التي تتأثر بسرعة، بسبب برجها الفلكي.

أما من الناحية الفنية، فقد طرحت الفنانة، أحدث إنتاجاتها، بأغنية "بروحلك" وصدرت على طريقة الفيديو كليب عبر قناة الشركة الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، ولاقت إعجاب الكثيرين .

تزامنًا مع احتفال ياسمين نيازي بعيد ميلادها، ترصد “الدستور” معلومات لا تعرفها عن مواليد برج الميزان وصفات سيدة الميزان، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

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في عيد ميلاد روبي.. أسرار لا تعرفها عن مواليد برج الميزان

معلومات لا تعرفها عن مواليد برج الميزان

يعرف عن شخصية برج الميزان بأنه كثير التردد، لكنه عاطفي أكثر ويعشق التفاصيل، ولا يسامح من يظلمه لدرجة أن البعض يعتبره حقودًا، لذلك هو من ضمن الأبراج التي يصعب إرضاءها.

في عيد ميلاد ياسمين نيازي.. معلومات لا تعرفها عن مواليد برج الميزان

يسعى دائمًا مواليد الميزان للحصول على الحب الذي يكفي مشاعره، يبحث دائمًا عن مغامرات جديدة خصوصًا أنه يحب مواجهة التحديات، ويستطيع ان يدخل في عدد من العلاقات إذا كانت رومانسية أو صداقة، فهو صاحب شخصية اجتماعية لا يحب الشعور بالوحدة.

في عيد ميلاد ياسمين نيازي.. معلومات لا تعرفها عن مواليد برج الميزان

ويعرف عن مواليد برج الميزان أنهم من أكثر الابراج غيرة إذا كانت العلاقة حب أو صداقة، وهو ما يمكن أن يخلق له كثير من المشاكل مع الشريك، من أكثر الأبراج إخلاصًا ويفعل المستحيل من أجل إسعاد شريكه ليعطيه السعاده التي يستحقها، لذلك يكون الكثير من العلاقات إذا كانت علاقة عاطفية أو صداقه.

من أكثر الأبراج إخلاصًا ويفعل المستحيل من أجل إسعاد شريكه.
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