الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

القائمة الموحدة تصل إلى مقر انعقاد انتخابات الزمالك

انتخابات الزمالك
انتخابات الزمالك

وصل إلى مقر نادي الزمالك أعضاء القائمة الموحدة المرشحة في انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، ويترأسها حسين لبيب على منصب الرئيس وهشام نصر على منصب النائب وحسام المندوه على منصب أمين الصندوق، هاني بيرزي وهاني شكري وحسين السيد وأحمد سليمان ومحمد طارق وعمرو الأدهم على منصب العضوية فوق السن، نيرة الأحمر وعمرو نصوحي وأحمد خالد حسانين على منصب العضوية تحت السن.

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تفاصيل الساعات الأخيرة قبل انتخابات نادي الزمالك غدًا

انتخابات نادي الزمالك

وقال الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لـ نادي الزمالك ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، إن الجمعية العمومية ستقام في موعدها لانتخاب مجلس إدارة جديد، موضحًا أن المقر الانتخابي سيفتح بداية من التاسعة صباح يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023 وسيتم التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية حتى السابعة مساءً.

وأضاف: "تم إلغاء جميع المظاهر الاحتفالية بالنادي تماشيًا مع الحداد، وتم إيقاف النشاط الرياضي يومي الخميس والجمعة استعدادًا للجمعية العمومية للنادي".

تجهيزات انتخابات نادي الزمالك

وتابع: "سيغلق النادي كل مقراته اعتبارًا من الثامنة مساء الخميس الموافق 19 أكتوبر ليتم الانتهاء من التجهيزات اللازمة لإقامة الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل".

انتخابات الزمالك
انتخابات الزمالك
انتخابات الزمالك
انتخابات الزمالك
انتخابات الزمالك
انتخابات الزمالك
انتخابات الزمالك
انتخابات الزمالك
انتخابات الزمالك
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