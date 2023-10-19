بمشاركة نجوم الفريق.. عمال نادي الزمالك يعلنون تضامنهم مع فلسطين (صور)

أعلن عدد من عمال نادي الزمالك تضامنهم مع أهل فلسطين، وذلك بعد العدوان وجريمة الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال بقصف مستشفى الأهلي المعمداني، وشارك العمال عدد من نجوم كرة القدم والذين أعلنوا تضامنهم مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

الزمالك يعلن حالة الحداد

وأعلن نادي الزمالك، حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني، ونكس علم النادي خلال فترة الحداد.

وأكد نادي الزمالك رفضه القاطع لما يحدث من عدوان غاشم تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق وما يتعرض له الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء في الآونة الأخيرة.

وأعلن النادي عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني حتى يستعيد حقوقه المشروعة وأرضه المسلوبة، ورحم الله شهداء الشعب الفلسطيني.

الرئيس السيسي يعلن حالة الحداد على أرواح شهداء مستشفى المعمداني

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، بقصر الاتحادية، المستشار الألماني أولاف شولتز.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن المباحثات بين الزعيمين تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث تم تثمين التطور المستمر في هذا الصدد خلال السنوات الأخيرة، لاسيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى التعاون المثمر في مجالات النقل والطاقة النظيفة، إلى جانب أنشطة الشركات الألمانية في ضوء مساهمتها في دعم الجهود المصرية الدؤوبة لتحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية.

عمال نادي الزمالك

عمال نادي الزمالك