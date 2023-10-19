الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بمشاركة نجوم الفريق.. عمال نادي الزمالك يعلنون تضامنهم مع فلسطين (صور)

عمال نادي الزمالك
عمال نادي الزمالك

أعلن عدد من عمال نادي الزمالك تضامنهم مع أهل فلسطين، وذلك بعد العدوان وجريمة الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال بقصف مستشفى الأهلي المعمداني، وشارك العمال عدد من نجوم كرة القدم والذين أعلنوا تضامنهم مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

الزمالك يعلن حالة الحداد

وأعلن نادي الزمالك، حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني، ونكس علم النادي خلال فترة الحداد.

وأكد نادي الزمالك رفضه القاطع لما يحدث  من عدوان غاشم تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق وما يتعرض له الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء في الآونة الأخيرة.

وأعلن النادي عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني حتى يستعيد حقوقه المشروعة وأرضه المسلوبة، ورحم الله شهداء  الشعب الفلسطيني.

الرئيس السيسي يعلن حالة الحداد على أرواح شهداء مستشفى المعمداني 

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، بقصر الاتحادية، المستشار الألماني أولاف شولتز.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن المباحثات بين الزعيمين تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث تم تثمين التطور المستمر في هذا الصدد خلال السنوات الأخيرة، لاسيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى التعاون المثمر في مجالات النقل والطاقة النظيفة، إلى جانب أنشطة الشركات الألمانية في ضوء مساهمتها في دعم الجهود المصرية الدؤوبة لتحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية.

عمال نادي الزمالك
عمال نادي الزمالك
عمال نادي الزمالك
عمال نادي الزمالك
عمال نادي الزمالك
عمال نادي الزمالك
عمال نادي الزمالك الزمالك يعلن حالة الحداد قصف مستشفى الأهلي المعمداني نجوم كرة القدم أهل فلسطين الحداد الزمالك

الأكثر قراءة

استقالة جديدة فى "بى بى سى" بسبب الانحياز غير المهنى فى "حرب غزة"

أنغام ترد على وقاحة أفيخاى: "ما تستحقش الأدب فى الكلام ولا التعامل"

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

مخطط برافر.. ماذا لو نزح الفلسطينيون إلى صحراء النقب؟

منشور يجوب مواقع التواصل الاجتماعى.. هل حذُفت سيناء من الخريطة؟

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الشعب والرئيس معًا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح