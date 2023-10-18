الزمالك يعلن الحداد 3 أيام تضامنًا مع شهداء فلسطين

أعلن نادي الزمالك، حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني، ونكس علم النادي خلال فترة الحداد.

وأكد نادي الزمالك رفضه القاطع لما يحدث من عدوان غاشم تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق وما يتعرض له الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء في الآونة الأخيرة.

وأعلن النادي عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني حتى يستعيد حقوقه المشروعة وأرضه المسلوبة، ورحم الله شهداء الشعب الفلسطيني.

الرئيس السيسي يعلن حالة الحداد على أرواح شهداء مستشفى المعمداني

وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف مستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.