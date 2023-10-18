الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الزمالك يعلن الحداد 3 أيام تضامنًا مع شهداء فلسطين

الزمالك يعلن الحداد
الزمالك يعلن الحداد

أعلن نادي  الزمالك، حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني، ونكس علم النادي خلال فترة الحداد.

وأكد نادي الزمالك رفضه القاطع لما يحدث  من عدوان غاشم تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق وما يتعرض له الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء في الآونة الأخيرة.

وأعلن النادي عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني حتى يستعيد حقوقه المشروعة وأرضه المسلوبة، ورحم الله شهداء  الشعب الفلسطيني.

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جلسة تاريخية.. مجلس الشيوخ يقف دقيقة حداد ترحمًا على شهداء قطاع غزة

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اتحاد الكرة يوجه بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين

الرئيس السيسي يعلن حالة الحداد على أرواح شهداء مستشفى المعمداني 

وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف مستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

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