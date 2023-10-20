الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع قتلى الجيش الروسى إلى 292 ألفًا و60 جنديًا منذ بدء العملية العسكرية فى أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد  قتلى الجنود الروس إلى 292 ألفًا و60 جنديًا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و47 دبابة و9 آلاف و557 من المركبات المدرعة و7 آلاف و12 من النظم المدفعية و822 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق.

الجيش الروسي يخسر 548 من أنظمة الدفاع الجوي

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وأضافت الهيئة أن الجيش الروسي خسر أيضا 548 من أنظمة الدفاع الجوي و320 طائرة مقاتلة و324 مروحية و20 سفينة حربية، فضلا عن 9 آلاف و370 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 985 من المعدات الخاصة و5 آلاف و326 طائرة مسيرة وإسقاط 1535 من صواريخ كروز وغواصة واحدة.

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