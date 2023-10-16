الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كييف: صندوق التنمية الأوكرانية تلقى تبرعات بقيمة 14 مليون دولار

البنك المركزي الأوكراني
البنك المركزي الأوكراني

أعلن محافظ البنك المركزي الأوكراني أندريه بيشنى، أن صندوق التنمية الأوكرانية الذي أنشأه صندوق النقد الدولي مؤخرًا لدعم كييف، تلقى بالفعل تبرعات بقيمة 14 مليون دولار من الجهات الدولية المانحة.

وقال "بيشنى" فى تصريح -نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- إن "صندوق النقد الدولي يؤكد مرة أخرى على قيادته في عملية حشد الدعم المالي لأوكرانيا.. وحتى الآن خصص المانحون بالفعل 14 مليون دولار لصندوق تنمية أوكرانيا"، معربًا عن امتنانه لحكومات الدول الشريكة لموقفها الثابت واستعدادها لتقديم الدعم.

وأوضح "بيشنى" أن الهدف الرئيسى لصندوق التنمية الأوكرانية هو جمع 65 مليون دولار، على أن "يغطى احتياجات تنفيذ خطة لتطوير الإصلاحات ذات الإمكانات الواعدة والناجحة فى بلادنا".

وقال محافظ البنك المركزي الأوكراني، إن المذكرتان الأخيرتان اللتين تم توقعيهما بين أوكرانيا وصندوق النقد الدولي، ركزتا بشكل رئيسي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والخارجي والمالي من أجل تعزيز القدرات الأوكرانية في مسيرتها نحو النصر.

وأشار "بيشنى" إلى أن الجوانب الرئيسية لتحقيق هذه الأهداف تتمثل في المساعدات المالية الدولية، والإصلاحات الاقتصادية في أوكرانيا، وتعزيز القدرة المؤسسية للوكالات الحكومية، مشددًا على ضرورة أن تكون الإصلاحات في أوكرانيا مستمرة دون تقطع أو انقطاع، وأن تتبع أفضل الممارسات العالمية.

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