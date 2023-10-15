"البلشي": عدد الأطفال الذين استشهدوا بفلسطين بأسبوع يفوق عددهم بالحرب الأوكرانية

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الضربة القوية التي تلقتها إسرائيل من المقاومة هي تهديد مباشر لها، ولهذا كان الرد من إسرائيل عنيفًا، مؤكدا أن الموقف الشعبي العالمي بدأ يتغير.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية dmc، أننا أمام جريمة إبادة تحدث وسقوط 2400 شهيد وأكثر من 9 آلاف مصاب ونسبة الأطفال الشهداء بأسبوع أكثر من الأطفال التي توفوا في حرب أوكرانيا في عام ونصف.

وتابع، أن الضمير الشعبي بدأ يتحرك ونتياهو انتهى سياسيًا ويحاول التشبث لاستمرار بقائه ويظل في التصعيد، مؤكدًا أنه مع فكرة عدم ترحيل الفلسطيني لسيناء للحفاظ على القضية الفلسطينة وأنه مع فتح ممرات آمنة لعلاج المصابين.

رسائل المصريين هي شديدة الوضوح يما يتعلق بسيناء

وأشار إلى أن رسائل المصريين هي شديدة الوضوح يما يتعلق بسيناء واجتماع مجلس الأمن اليوم هو خطوة مهمة الأهم أننا أمام الأكاذيب الغربية التي روجت وبدأ ينكشف كذبها من ادعاءات الاغتصاب وذبح الأطفال.