الحكومة الفلسطينية لـ"القاهرة الإخبارية": ما يحدث فى غزة حرب إبادة وتجاوز لحق الدفاع عن النفس

علق إبراهيم ملحم، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، علي تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأحد، إن ما يحدث في غزة حرب إبادة وتجاوز لحق الدفاع عن النفس.

وأضاف أن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية للقاهرة الإخبارية، أن المدنيين يعانون من انقطاع المياه والكهرباء والأدوية والمواد الغذائية إسرائيل.

وتابع:""تستهدف المستشفيات وتدمر المنازل والجامعات، ويطال القصف سيارات الإسعاف".