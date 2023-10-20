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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاجل.. حالة الطقس اليوم الجمعة 20-10-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس
حالة الطقس

توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس المعتدل على أغلب أنحاء الجمهورية، ليكون مائل للبرودة ليلًا على المحافظات الساحلية والوجه البحري والقاهرة، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الجمعة 20-10-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة.

 

حالة الطقس اليوم 

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس المعتدل على السواحل الشمالية الشرقية،  بينما يسود الطقس الغائم جزئيًا على القاهرة الكبري  والوجه البحري، بينما يكون الطقس  حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون البحر المتوسط خفيفًا إلى معتدلًا، بارتفاع أمواج من 0.5 إلى 1.25 متر، بينما سيكون البحر الأحمر معتدلًا، بارتفاع أمواج من 1.5 إلى 2 متر.

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درجات الحرارة المتوقعة 

  • القاهرة الكبرى: 31 درجة مئوية للعظمى، 21 درجة مئوية للصغرى.
  • الإسكندرية: 29 درجة مئوية للعظمى، 20 درجة مئوية للصغرى.
  • الإسماعيلية: 31 درجة مئوية للعظمى، 22 درجة مئوية للصغرى.
  • السويس: 32 درجة مئوية للعظمى، 23 درجة مئوية للصغرى.
  • بورسعيد: 30 درجة مئوية للعظمى، 21 درجة مئوية للصغرى.
  • دمياط: 29 درجة مئوية للعظمى، 20 درجة مئوية للصغرى.
  • الشرقية: 30 درجة مئوية للعظمى، 21 درجة مئوية للصغرى.
  • القليوبية: 30 درجة مئوية للعظمى، 21 درجة مئوية للصغرى.
  • الجيزة: 31 درجة مئوية للعظمى، 21 درجة مئوية للصغرى.
  • الوادي الجديد: 38 درجة مئوية للعظمى، 24 درجة مئوية للصغرى.
  • جنوب سيناء: 33 درجة مئوية للعظمى، 24 درجة مئوية للصغرى.
  • شمال سيناء: 30 درجة مئوية للعظمى، 21 درجة مئوية للصغرى.
  • شمال الصعيد: 32 درجة مئوية للعظمى، 22 درجة مئوية للصغرى.
  • جنوب الصعيد: 39 درجة مئوية للعظمى، 25 درجة مئوية للصغرى.

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