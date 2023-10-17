استعدادًا لفصل الشتاء.. لجنة للتأكد من صلاحية البرابخ والسدود فى سفاجا

تابع اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، عمل لجنة من الإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، للمرور على البرابخ والسيول بجميع أنحاء المدينة، للتأكد من صلاحيتها استعدادا لموسم الأمطار والسيول.

وأضح رئيس مدينة سفاجا أن اللجنة، برئاسة مدير عام إدارة الأزمات بالمحافظة وعضوية كل قطاع هيئة الطرق بسفاجا، ومدير إدارة الأزمات والعمليات بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، مؤكدًا أن اللجنة قامت بالمرور ومراجعة جاهزية أعمال الحماية بجميع الطرق المؤدية من وإلى المدينة من (برابخ- سدود وبحيرات- علامات تحذيرية- وغيرها).

رئيس سفاجا: نعمل على توفير كل الإمكانات لاستقبال موسم الشتاء

وأكد رئيس مدينة سفاجا أن المدينة تعمل على التنسيق الدائم استعدادًا لموسم الأمطار والسيول بفصل الشتاء، وما يترتب عليه من نزول السيول بمدينة سفاجا، وذلك حفاظًا على الأرواح والممتلكات وعدم تعطل حركة المرور على الطرق الرئيسية المؤدية للمدينة، كما تم تشكيل لجنة ضمت كلا من سكرتير المدينة ومدير العلاقات العامة ومدير الأزمات ومدير الحملة الميكانيكية.

ولفت "شعبان" إلى أن اللجنة تفقدت جميع التجهيزات من برابخ وسدود وبحيرات المنشأة على طريق سفاجا- قنا وطريق سفاجا- سوهاج؛ للوقوف على مدى جاهزيتها واستعداد هذه المنشآت لمجابهة السيول والحد من تأثيرها على حركة المرور والمناطق السكنية، وذلك تنفيذا لخطة الدولة وتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

ووجّه رئيس مدينة سفاجا بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لموسم السيول والأمطار، ومراجعة مدى استعداد غرفة الطوارئ، مع التأكيد على عدم وجود عوائق في ممرات السيول، ومتابعة تقارير الأرصاد الجوية وتوقعات حالة الطقس.

وشدد على ضرورة التأكد من جاهزية ماكينات الشفط والكيبوتات، وتخصيص أماكن ملاءمة لعملها بجوار بالوعات تصريف المياه، ودعم المناطق التي تشهد تجمعات للمياه ببالوعات للصرف، تنفيذا لتوجيهات اللواء محافظ البحر الأحمر بمراجعة مهمات الإغاثة الخاصة بإدارة التضامن الاجتماعي بسفاجا للتأكد من توافر وسلامة وجاهزية مهمات الإغاثة في حال الاحتياج إليها.