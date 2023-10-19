العرب ينتفضون لدعم فلسطين بعد مجازر الاحتلال فى غزة (تقرير)

صاحب المجازر التى ارتكبها العدو الصهيونى فى مدينة غزة الفلسطينية ردود أفعال عربية غاضبة فى جميع البلدان والمدن العربية، كما شوهد خروج المظاهرات الحاشدة ضد العدوان الصهيونى فى عدد من الدول الغربية وأبرزها بريطانيا كما اتخذت كولومبيا قرار شجاعا بطرد السفير الصهيونى من أراضيها احتجاجا على تلك المجازر.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالى التحركات الشعبية والحكومية فى بلدان العرب ضد العدوان والهمجية الصهيونية على الأراضى الفلسطينية وضد شعب فلسطين العربية.

ـ قمة مصر الدولية للسلام

دعا رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، إلى عقد " قمة مصر الدولية للسلام" وذلك عقب مجزرة المستشفى المعمدانى بغزة وراح ضحيتها المئات من أطفال ونساء فلسطين ومن المزمع عقدها فى القاهرة الأيام القليلة القادمة بحضور عدد من رؤساء عدة دول من ضمنهم حسب الأخبار المتداولة رؤساء وأمراء كلا من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والعراق وإيطاليا وقبرص.

ـ البرلمان العربى يدين العدوان وسكوت المجتمع الدولى

أدانت جلسة لجنة فلسطين المنعقدة بمقر البرلمان العربي، اليوم الخميس، القصف الصهيونى على مستشفى المعمداني بقطاع غزة، والتي تمثل مواصلة الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال، واستهل رئيس البرلمان العربي عادل العسومي جلسته بالوقوف دقيقة حداد على شهداء فلسطين.

واعتبر العسومي أن استمرار القصف وقطع الخدمات عن سكان القطاع تمثل استنكارا دوليا، واصفا قصف مستشفى المعمداني هو بمثابة جريمة ابادة جماعية، مطالبا بوقف القصف وتسيير وصول المساعدات.

وشدد على إدانة البرلمان العربي للمجتمع الدولي، حيث يبقى هذا الموقف بمثابة وصمة عار في تاريخ القوى الدولية المؤيدة لإسرائيل، مطالبا بدور دولي لوقف كافة الانتهاكات ووقف إطلاق النار.

السيسى ينتفض ضد التهجير

وعلى نفس المنوال ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس خطابا سياسيا رفض خلاله التهجير للفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدا أنه إذا أراد العدو الصهيونى ذلك فعليه إعطائهم صحراء النقب كوطن بديل.

ـ ملك الأردن يلغى قمة بايدن

واتخذ الملك عبد الله ابن الحسين، قرارا بإلغاء القمة المزمع عقدها منذ يومان فى الأردن بمشاركة رئيس الولايات المتحدة، حيث تم إلغاء القمة واقتصر لقاء بايدن فى الشرق الأوسط على لقاء الصهاينة وبعدها مباشرة تم السماح بدخول المساعدات لمدينة غزة.

ـ "جمعة الحشد"

ومن جانبها؛ دعت الحكومة المصرية المواطنين للاحتشاد غدا الجمعة فى جميع ميادين مصر وعند النصب التذكارى للجندى المجهول وفى المساجد والكنائس دعما للقضية الفلسطينية ورفضا لتهجير الفلسطينيين.

ـ مظاهرات في عدة دول عربية وإسلامية تضامنا مع الفلسطينيين

كما خرجت عدة مظاهرات تجوب شوارع المدن العربية، منددة بالعدوان الصهيونى على غزة، حيث انتفضت معظم محافظات ومدن مصر ضد العدوان وخرجت المظاهرات تجوب شوارع السويس وبورسعيد والإسماعيلية والإسكندرية القاهرة وأسيوط وغيرهم من المدن كما استمر خروج طلاب الجامعات المصرية فى المظاهرات تنديدا بالعدوان وخرج الأزهر الشريف بمسيرات حاشدة للدعم.

واحتشد مئات المواطنين من كافة مدن محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، بميدان سوهو سكوير بشرم الشيخ، لدعم القضية الفلسطينية.

كما احتشد العشرات من أهالى مطروح في شارع الإسكندرية في مظاهرة حاشدة للتنديد بما يحدث من الاحتلال الصهيونى ضد غزة وكذلك محافظات الصعيد والوجه البحرى حيث شاركت مدن الدلتا.

وخرجت المسيرات فى المغرب العربى حاشدة وكذلك فى اليمن الحزين وأخرى خرجت فى الأردن تندد بالعدوان، وكذلك شارك السوريين فى تنظيم المسيرات الداعمة لفلسطين وأخرى فى العراق وتونس والبحرين والسعودية.

ففي العراق، خرج الآلاف وسط بغداد للمشاركة في مظاهرة داعمة للفلسطينيين، منددة بالقصف الإسرائيلي على غزة، وفق ما أظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي.

ورفع المتظاهرون أعلام العراق وفلسطين وصور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي دعا إلى هذه المظاهرة، مرددين عبارات: "كلا كلا للاحتلال" و"كلا كلا أمريكا"، فيما رسم علم إسرائيلي ضخم على الأرض ليدوس عليه المتظاهرون، كما شاهد مصور في وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي تونس، تظاهر الآلاف من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل وممثلون عن منظمات المجتمع المدني وسياسيون ومحامون وطلاب في وسط العاصمة الخميس، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ورفضا للتطبيع مع الدولة العبرية.

واحتشد المتظاهرون الذين رفعوا العلم الفلسطيني ونددوا بالقصف الصهيونى على غزة أمام مقر اتحاد الشغل قبل أن يتوجهوا إلى شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة.

وردد المتظاهرون شعارات من قبيل: "الشعب يريد تجريم التطبيع" و"مقاومة مقاومة لا صلح ولا مساومة" و"فلسطين عربية لا بديل عن البندقية".

كما تظاهر آلاف الأردنيين وسط العاصمة عمان عقب صلاة الجمعة تضامنا مع قطاع غزة ودعما "للمقاومة" الفلسطينية في ظل العدوان الصهيونى على غزة.

وشارك أكثر من 10 آلاف شخص في مظاهرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني الكبير وسط عمان.

وفي شمال البحرين، هتف مئات المصلين داخل مسجد الدراز: "الموت لإسرائيل!" و"الموت لأمريكا!" قبيل صلاة الجمعة. ثم شاركوا في مسيرة احتجاجية مع مئات ارتدى معظمهم يرتدون الكندورة التقليدية ووضع بعضهم كوفيات فلسطينية على أكتافهم أو رؤوسهم.

وداس المتظاهرون أعلاما الكيان الصهيونى وأخرى أمريكية وضعت على الأرض. وحملت نساء منقّبات لافتات كُتب عليها: "لن يهدأ الطوفان" و"طوفان الأقصى معركة الأمة كلها".

وفي المسجد الحرام في مكة، قال الشيخ أسامة بن عبد الله الخياط فيما دمعت عيناه قليلا: "اللهم احفظ المسلمين في فلسطين" و"اللهم ارحم ضعفهم".