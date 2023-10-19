الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شكرى: تباحثت مع جوتيريش حول غزة ونشيد بالنداء الدولى لوقف إطلاق النار

سامح شكري
سامح شكري

قال سامح شكري وزير الخاريجة، إنه وأنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة تباحثا حول التصعيد غير المسبوق في الأراضي الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الجاري وتبعاته السياسية والإنسانية على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وسائر دول المنطقة.

وأضاف شكري، اليوم الخيمس، خلال مؤتمر صحفي: "أننا نشيد بالنداء الدولي الذي أطلقه سكرتير عام الأمم المتحدة بالتوصل لوقف فوري وإنساني لإطلاق النار وحقنًا لدماء المدنيين في ظل المنعطف التصعيدي الخطير الذي تتخذه الأزمة وسقوط آلاف من الضحايا الفلسطينيين الأبرياء في بيوتهم ومستشفياتهم".

الأراضي الفلسطينية اطلاق النار المدنيين

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