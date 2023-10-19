شكرى: تباحثت مع جوتيريش حول غزة ونشيد بالنداء الدولى لوقف إطلاق النار

قال سامح شكري وزير الخاريجة، إنه وأنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة تباحثا حول التصعيد غير المسبوق في الأراضي الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الجاري وتبعاته السياسية والإنسانية على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وسائر دول المنطقة.

وأضاف شكري، اليوم الخيمس، خلال مؤتمر صحفي: "أننا نشيد بالنداء الدولي الذي أطلقه سكرتير عام الأمم المتحدة بالتوصل لوقف فوري وإنساني لإطلاق النار وحقنًا لدماء المدنيين في ظل المنعطف التصعيدي الخطير الذي تتخذه الأزمة وسقوط آلاف من الضحايا الفلسطينيين الأبرياء في بيوتهم ومستشفياتهم".