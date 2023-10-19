الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المتحدث باسم "الأونروا": تضرر 22 مؤسسة ومدرسة تابعة للوكالة فى العدوان الإسرائيلى

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال عدنان أبوحسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة "الأونروا"، إن مقر رئاسة الأونروا أصيب بأضرار جسيمة جراء القصف الإسرائيلي، وبات خارج الخدمة، إضافة إلى مقر عمليات غزة أيضًا.

وأضاف أبوحسنة، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن 22 منشأة ومدرسة تابعين للوكالة تعرضوا للقصف المباشر أو غير المباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن هذا هو الحال داخل قطاع غزة.

وأوضح، أنه منذ بداية التصعيد الإسرائيلي وحتى الآن قتل ما لا يقل عن 14 موظفًا من الوكالة جراء العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا أن هذا الرقم مرشح للارتفاع.

القاهرة الإخبارية الأونروا القصف الإسرائيلى مدرسة قطاع غزة

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