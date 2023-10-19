"القاهرة الإخبارية" تبرز مواقف المنظمات الدولية من العدوان على غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا برزت فيه مواقف المنظمات الدولية من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

منظمة الأمم المتحدة

دعت إلى العدول عن قرار الاحتلال الإسرائيلي بتهجير سكان غزة، وطالبت باحترام المدنيين وفق القانون الدولي، وكذلك الوصول الفوري للمساعدات إلى غزة، وأكدت أن العنف لا يمكن أن يوفر حلًا للصراع.

جامعة الدول العربية

عقدت جلسة طارئة لوزراء الخارجية العرب برئاسة المغرب حول العدوان على غزة، وأكدت ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على القطاع.

منظمة التعاون الإسلامي

عقدت اجتماعًا استثنائيًا للجنة التنفيذية للمنظمة على المستوى الوزاري بدعوة من المملكة العربية السعودية، وبحث الاجتماع تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.