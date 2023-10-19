الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حذر من كارثة في غزة.. مؤتمر وزراء البيئة في العالم الإسلامي يدين التصعيد الإسرائيلي

غزة
غزة

أدان المشاركون في المؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي، الذي عقدته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الخميس/، واستضافته السعودية، ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، التصعيد العسكري للاحتلال الإسرائيلي الذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين بقطاع غزة، وتدمير البيئة ومقومات الحياة، عبر استهداف المستشفيات والمؤسسات التربوية والثقافية والعلمية والبنى التحتية في القطاع، وفرض الحصار الكامل عليه.

كما أفاد إعلان جدة، اليوم بأنه في سياق مخرجات الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في مدينة جدة اليوم بمبادرة المملكة العربية السعودية ورئاستها، لمناقشة التطورات الأخيرة بقطاع غزة، عبر المشاركون عن استنكارهم الشديد لما يدور من أحداث مأساوية يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، وخاصة لما يحدث حاليا في قطاع غزة ومحيطها.

مواجهة التصعيد العسكري وسقوط الضحايا من المدنيين وتدمير البيئة

كذلك، أدان المشاركون التصعيد العسكري وسقوط الضحايا من المدنيين وتدمير البيئة ومقوّمات الحياة واستهداف المستشفيات والمؤسسات التربوية والثقافية والعلمية والبنى التحتية في القطاع وفرض الحصار الكامل عليه، ودعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، وهو ما يتنافى مع القانون الدولي الإنساني.

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كما أكد الإعلان الصادر عن المؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي ضرورة حماية المدنيين، وتوفير احتياجاتهم الإنسانية الضرورية، بما فيها الحق في التعليم والرعاية الصحية وفتح المجال لإيصال المساعدات والرعاية الطبية والإغاثية الأساسية اللازمة لسكان غزة، كما دعوا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والتحرك السريع لوقف سقوط المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين، خاصة من المرضى والمصابين والأطفال والنساء وكبار السن، وحدوث كارثة إنسانية وبيئية وصحية في القطاع، ووقف ما تتعرض له البيئة والإنسان ومختلف الكائنات الحية من تدمير شامل.

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