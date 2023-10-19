الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمين العام للأمم المتحدة يبحث فى مصر سبل إدخال المساعدات إلى غزة

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، في نبأ عاجل، اليوم، أنه يبحث في مصر سبل إدخال المساعدات إلى غزة. 

وفي السياق ذاته، قالت وسائل إعلام رسمية لبنانية إن صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه مستوطنة إسرائيلية.


حيث أفادت الوكالة الرسمية اللبنانية بأن صاروخين كورنيت أطلقا من لبنان باتجاه مستوطنة المنارة الإسرائيلية صباح الخميس، وردت إسرائيل بقصف مدفعي على أطراف ميس الجبل على الجانب اللبناني من الحدود.

 

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن عدة بلدات على الجانب الغربي من الحدود تعرضت للقصف فجر الخميس. وأضافت الوكالة أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات في الغارات الجوية الإسرائيلية على أطراف بلدة الناقورة جنوب لبنان.

 

طائرات اسرائيلية حلقة فوق جنوب لبنان 

 

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طلاب جامعة أسيوط ينظمون وقفة تضامنية ردًا على الانتهاكات في غزة

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مواطنة: الرئيس السيسي تحرك لنجدة إخواننا في غزة (فيديو)


وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن طائرات إسرائيلية حلقت فوق جنوب لبنان ومدينة صيدا الساحلية عند منتصف الليل. كما أطلقت إسرائيل قنابل مضيئة عبر الخط الأزرق لترسيم الحدود، كما أفادت الوكالة أن الجثث التي انتشلها الصليب الأحمر اللبناني في علما الشعب بجنوب لبنان هي لمقاتلين ولم تحدد عدد الضحايا.

 

ومن جهتها، ذكرت شبكة "سي إن إن" قبل يومين أن الصليب الأحمر يتجه لانتشال أربع جثث من علما الشعب، وتأتي أنباء إطلاق الصواريخ وسط اشتباكات على طول الحدود الإسرائيلية مع لبنان.

 

وزارة الداخلية في غزة: شهداء في خان يونس بقصف جوي إسرائيلي
 

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مواطنة: الرئيس السيسي تحرك لنجدة إخواننا في غزة (فيديو)


واستشهد عدد من المواطنين، وأصيب العشرات، اليوم الخميس، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت "حي الأمل" في منطقة خان يونس بقطاع غزة، بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية في غزة. 

قصف مدفعى لبنان المنارة الاسرائيلية مستوطنة صاروخين

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