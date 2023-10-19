طلاب جامعة أسيوط ينظمون وقفة تضامنية ردًا على الانتهاكات في غزة

أعربت جامعة أسيوط، عن تضامنها مع المواقف الوطنية الشجاعة التي اتخذتها الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه أحداث غزة.



وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن جامعة أسيوط، أعلنت الحداد على أرواح الضحايا الأبرياء بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق؛ تنفيذًا لقرر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.



وشهدت جامعة أسيوط، اليوم الخميس مسيرات طلابية حاشدة ووقفة احتجاجية، شارك فيها الآلاف من الطلاب من مختلف كليات الجامعة داخل الحرم الجامعي، تضامنًا مع أهالى غزة فى فلسطين، وللتنديد بهجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، ولتأييد قرارات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى برفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، رافعين لافتتات وأعلام فلسطين، ومنددين بالإعتداء الاسرائيلى الغاشم على قطاع غزة.

تظاهرات طلاب جامعة اسيوط

تظاهرات طلاب جامعة اسيوط

تظاهرات طلاب جامعة اسيوط

تظاهرات طلاب جامعة اسيوط

جانب من تظاهرات طلاب جامعة اسيوط

تظاهرات طلاب جامعة اسيوط

تظاهرات طلاب جامعة اسيوط

تظاهرات طلاب جامعة اسيوط

تظاهرات طلاب جامعة اسيوط

تظاهرات طلاب جامعة اسيوط