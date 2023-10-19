جامعة أسيوط تعلن دعمها لقرارات الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي المصري

أعلنت جامعة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، بكامل هيئاتها من مجلس الجامعة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، والطلاب، عن تأييدها الكامل ودعمها المطلق لقرارات الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي المصري ودعمًا لاستقرار السلام بالمنطقة، والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وبحسب بيان رسمي أعلنت الجامعة رفضها لكل مخططات الاحتلال الإسرائيلي الهادف إلى تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء، لمخالفتها قواعد القانون الدولي الإنساني، وما يعد أيضًا اعتداء سافر على حدود الدولة وهو ما ترفضه مصر تحت أي ظرف.

كما أيدت الجامعة في بيانها دعوة القيادة المصرية لطرفي الصراع بالعودة إلى مائدة المفاوضات على أساس حل الدولتين والتسليم المطلق بأنه لا حل إلا بالسلام العادل الذي يضمن حق الأشقاء الفلسطينيين في البقاء على أراضيهم واستعادة ما سلبه الاحتلال منهم بالمخالفة لمقررات الشرعية الدولية.