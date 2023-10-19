الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مواطنة: الرئيس السيسي تحرك لنجدة إخواننا في غزة (فيديو)

وقفة نقابة اتحاد
وقفة نقابة اتحاد عمال مصر

قالت فاطمة أحمد، مواطنة، موظفة في نقابة العاملين في التأمين الصحي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص بشكل كبير على القضية الفلسطينية، مؤكدة دعمها قرارات الرئيس في الحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأضافت المواطنة: الرئيس عبدالفتاح السيسي تحرك لنجدة إخواننا في غزة، الذين يموتون في كل لحظة، ويحسب لمصر وقيادتها الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبه.

تابعت: الرئيس عبدالفتاح السيسي من أعظم الداعمين للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني صامد، ويعطي درس للجميع. 



 


 

 

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