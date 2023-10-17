عضو اتحاد عمال مصر يدعم الرئيس السيسي لفترة جديدة: "كمل معانا ياريس" (فيديو)

اجتهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الماضية من أجل الارتقاء بالمشروعات والبنية التحتية في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجا في ريف وصعيد مصر.

https://youtu.be/5hIQLzhkIyc

وفي هذا السياق، قال أحمد عبد الله رئيس اللجنة النقابية بجنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، عضو اتحاد عمال مصر، لـ" الدستور"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا بد أن يستمر في فترة رئاسية جديدة، لاستكمال المشروعات الضخمة التي بدأت في عهده، موضحا: "الرئيس عبدالفتاح السيسي يستهدف التنمية في كل المشروعات".

وتابع: نحلم ببلد جديدة حديثة يمكنها خلق مستقبل جديد للشعب المصري، معلقا: "احنا بنتعبك معانا ياريس وكمل معانا اللي بدأناه سوا".

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تلتقي المصريين بالخارج عبر فيديو كونفرانس

التقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، عددًا من المصريين بالخارج عن طريق الفيديو كونفرانس، بحضور المهندس إسماعيل أحمد علي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالخارج.

ورحب رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، برئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج والسادة المشاركين باللقاء عبر "الفيديو كونفرانس"، مثمنًا دور المصريين في الخارج في عقد عدة لقاءات لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

قوة مصر الناعم

وأشار إلى أن المصريين في الخارج مصدر للقوة الاقتصادية والقوة الناعمة، مؤكدًا أن المرشح عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالمصريين في الخارج والتي من بينها تطوير وزارة الهجرة ودعمها ببرامج رعاية للمصريين بالخارج، وكذلك مبادرة وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الدفاع في سبيل تسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج، فضلًا عن أن الدستور المصري خصص لهم مادة بإلزام الدولة برعاية مصالحهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من ممارسة الحقوق السياسية بما يتفق مع أوضاعهم.

ومن جانبه أشاد المصريون في الخارج بالمشروعات والإنجازات التي حدثت في مصر خلال السنوات التسع السابقة، فضلًا عن توفير الأمن والاستقرار، مشيرين إلى أنهم حريصون على تشجيع الجاليات المصرية في الخارج على ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات، وعمل الكثير من المؤتمرات والندوات التوعوية بإنجازات الدولة المصرية وذلك انطلاقًا من شعورهم الوطني بالفخر تجاه وطنهم ورغبة منهم في إحداث تأثير قوي في دعم السياسة المصرية.

ممثلو أكثر من 16 دولة

جدير بالذكر أنه شارك في الاجتماع ممثلون للجاليات المصرية من دول السعودية - أمريكا - أستراليا - أنجلترا وويلز- إيطاليا - فرنسا - ألمانيا - سويسرا - رومانيا - كندا - النمسا - كردستان - الإمارات - لبنان - الأردن وغيرها.