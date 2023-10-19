مواطن: نقف خلف الرئيس السيسي وندعم كل قراراته (فيديو)

قال عبدالمحسن بدوي، أمين عمال نقابة شرق القاهرة بهيئة النقل العام، إنه يدعم قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخاصًة فيما يخص القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه لا يصلح لقيادة مصر في هذه الفترة الحرجة إلا الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف لـ"الدستور": "الرئيس عبدالفتاح السيسي من الشعب المصري، ولذلك جموع الشعب تقف خلفه وتسانده في هذه المعركة"، مؤكدًَا: "ندعم الرئيس السيسي في كل قراراته".

وقفة نقابة الصحفيين تضامنًا مع الشعب الفلسطينى

تزايدت أعداد المواطنين أمام نقابة الصحفيين والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها أمس الأربعاء، للتنديد بالاحتلال الصهيوني والهجمات على قطاع غزة وقصف مستشفى الأهلي بقطاع غزة.

وتعالت هتافات المواطنين والصحفيين أمام نقابة الصحفيين حتى الوقت الحالي وإعلان تضامنهم مع الشعب الفلسطيني مرددين: "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

وردد المشاركون: "الشعب يريد إسقاط إسرائيل"، و"بعد غزة عاوزين سيناء"، و"الشعب يريد إسقاط كامب ديفيد"، و"خليتونا في نص هدومنا"، و"تسقط تسقط كامب ديفيد"، وحمل العديد من المشاركين لافتات دونت عليها عبارات دعم لصمود الشعب الفلسطيني من بينها: "من الشعب طلع القرار لازم نكسر الحصار"، و"ولا تهجير ولا توطين.. الأرض أرض فلسطين"، و"احرق في العلم الصهيوني دول ظلموني ودول قتلوني".

كما رفع المشاركون لافتات لصور شهداء القصف الإسرائيلي الأيام الماضية، وأخرى للخراب الذى لحق بقطاع غزة من تدمير.