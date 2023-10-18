حرق علم إسرائيل والتنديد بالعدوان على غزة.. أبرز مشاهد وقفة نقابة الصحفيين (صور)

نظمت نقابة الصحفيين بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، وقفة احتجاجية للتنديد بالعدوان الصهيوني وقصف مستشفى الأهلي المعمداني بغزة، عصر اليوم الأربعاء.

وقفة احتجاجية بنقابة الصحفيين

وتجمع مئات الصحفيين أمام نقابة الصحفيين في تمام الساعة الخامسة عصرًا، وبدأوا بالهتافات التي نددت بالعدوان الصهيوني والاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني.

وتعالت هتافات الصحفيين من أمام النقابة مرددين "لا تهجير ولا توطين.. الأرض أرض فلسطين".

نقيب الصحفيين يشارك بالوقفة الاحتجاجية

حرص خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها مجلس نقابة الصحفيين عصر اليوم الأربعاء من أمام نقابة الصحفيين بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

وتوسط البلشي جموع الصحفيين الذي نددوا بالعدوان الصهيوني على مستشفى الأهلي المعمداني بغزة، ورفع النقيب بعض الصور واللافتات التي توثق إرهاب الاحتلال واعتداءهم على الأطفال.

حرق علم إسرائيل

وتجمع عدد من المواطنين والصحفيين وحرقوا علم إسرائيل والتنديد بأفعالها الإجرامية والمذابح والمجازر التي قامت بها في حق الشعب الفلسطيني، وقاموا برفع صورة بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل والتي كتب عليها وصفًا بأنه "مجرم حرب".

وبدأت مساء اليوم الأربعاء، الوقفة الاحتجاجية، التي دعا إليها مجلس نقابة الصحفيين احتجاجًا على قصف مستشفى الأهلي المعمداني بغزة، ولإعلان موقفهم الواضح دعمًا للأشقاء الفلسطينيين ضد الإجرام الصهيوني.

وردد المشاركون: "الشعب يريد إسقاط إسرائيل"، و"بعد غزة عاوزين سيناء"، والشعب يريد إسقاط كامب ديفيد"، و"خليتونا في نص هدومنا"، و"تسقط تسقط كامب ديفيد"، وحمل العديد من المشاركين لافتات دون عليها عبارات دعم لصمود الشعب الفلسطيني من بينها: "من الشعب طلع القرار لازم نكسر الحصار"، و"لا تهجير ولا توطين.. الأرض أرض فلسطين"، و"احرق في العلم الصهيوني دول ظلموني ودول قتلوني".

كما رفع المشاركون لافتات لصور شهداء القصف الإسرائيلي الأيام الماضية، وأخرى للخراب الذى لحق بقطاع غزة من تدمير".

"الصحفيين" تدين مجزرة الاحتلال الصهيوني بمستشفى المعمداني بغزة

وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين المصريين عن إدانته الشديدة لمجزرة الاحتلال الصهيوني الإجرامي باستهداف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل في غزة.

وتؤكد نقابة الصحفيين أن ما يرتكبه جيش الاحتلال الصهيوني من قصف متعمد لمنشآت وأهداف مدنية، يعد انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، ويقع تحت أنظار العالم المتخاذل الذي يقف صامتا أمام حرب إبادة جماعية لشعب أعزل مطالبة بتحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيونية.

حرق علم اسرائيل أمام نقابة الصحفيين

حرق علم اسرائيل أمام نقابة الصحفيين

حرق علم اسرائيل أمام نقابة الصحفيين

حرق علم اسرائيل أمام نقابة الصحفيين

حرق علم اسرائيل أمام نقابة الصحفيين

حرق علم اسرائيل أمام نقابة الصحفيين

حرق علم اسرائيل أمام نقابة الصحفيين

حرق علم اسرائيل أمام نقابة الصحفيين

حرق علم اسرائيل أمام نقابة الصحفيين

حرق علم اسرائيل أمام نقابة الصحفيين

حرق علم اسرائيل أمام نقابة الصحفيين

حرق علم اسرائيل أمام نقابة الصحفيين

علم فلسطين أمام نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين

تظاهرات نقابة الصفحيين

تظاهرات نقابة الصفحيين

تظاهرات نقابة الصفحيين

تظاهرات نقابة الصفحيين

تظاهرات نقابة الصفحيين

تظاهرات نقابة الصفحيين

تظاهرات نقابة الصفحيين

تظاهرات نقابة الصفحيين

تظاهرات نقابة الصفحيين

تظاهرات نقابة الصفحيين

تظاهرات نقابة الصفحيين