الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بدء الوقفة الاحتجاجية أمام نقابة الصحفيين احتجاجًا على قصف مستشفى المعمدانى بغزة (صور)

الوقفة الاحتجاجية
الوقفة الاحتجاجية للصحفيين لدعم القضية الفلسطينية

بدأت منذ قليل الوقفة الاحتجاجية، التي دعا إليها مجلس نقابة الصحفيين احتجاجًا على قصف المستشفى الأهلي المعمداني بغزة، ولإعلان موقفهم الواضح دعما للأشقاء الفلسطينيين ضد الإجرام الصهيوني.

وردد المشاركون: "الشعب يريد إسقاط إسرائيل"، و"بعد غزة عاوزين سيناء"، والشعب يريد إسقاط كامب ديفيد"، و"خليتونا في نص هدومنا"، و"تسقط تسقط كامب ديفيد"، وحمل العديد من المشاركين لافتات دون عليها عبارات دعم لصمود الشعب الفلسطيني من بينها:" من الشعب طلع القرار لازم نكسر الحصار"، و"ولا تهجير ولا توطين الأرض أرض فلسطين"، و"احرق في العلم الصهيوني دول ظلموني ودول قتلوني".

كما رفع المشاركون لافتات لصور شهداء القصف الإسرائيلي الأيام الماضية، وأخري للخراب الذى لحق بقطاع غزة من تدمير.


"الصحفيين" تدين مجزرة الاحتلال الصهيوني بمستشفى المعمداني بغزة

كان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين المصريين عن إدانته الشديدة لمجزرة الاحتلال الصهيوني الإجرامي باستهداف المستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل في غزة.

وتؤكد نقابة الصحفيين أن ما يرتكبه جيش الاحتلال الصهيوني من قصف متعمد لمنشآت وأهداف مدنية، يعد انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، ويقع تحت أنظار العالم المتخاذل الذي يقف صامتا أمام حرب إبادة جماعية لشعب أعزل مطالبة بتحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيوني.

وتحمل نقابة الصحفيين المصريين جميع دول العالم، خاصة الدول الكبرى المتواطئة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، مسئولية التدخل لوقف هذه الانتهاكات الإجرامية وإدانتها بشكل واضح.

كما أعلن المجلس رفضه لمحاولات تهجير أهل غزة عن أرضهم، ويؤكد أن الشعب الفلسطيني في غزة لن يتخلى عن أرضه، وأن الشعب المصري يتضامن مع موقف الأشقاء في غزة ولن يسمح بخلق وطن بديل لهم في سيناء أو في أي مكان آخر.

وأعلن مجلس النقابة عن إعادة فتح حساب صندوق دعم فلسطين والتبرع بمبلغ 100 ألف جنيه ودعوة أعضاء المجلس والج معية العمومية للتبرع في هذا الحساب.

ووجه مجلس نقابة الصحفيين الدعوة لنقباء ومجالس النقابات المهنية لاجتماع بمقر النقابة مطلع الأسبوع القادم  لتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني البطل في مواجهة آلة الحرب الصهيونية.

واعلن مجلس النقابة أنه سيخاطب الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والمؤسسات الدولية المعنية بحرية الصحافة للمطالبة بفتح تحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيونية، واستهداف الصحفيين وناقلي الحقيقة، واتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة قتلة الصحفيين بالتنسيق مع نقابات الصحفيين المعنية.

كما قرر المجلس التبرع بأدوات السلامة المهنية الموجودة بمقر النقابة للصحفيين  الفلسطينيين، وفتح الباب أمام الزملاء للتبرع بأية أدوات للسلامة المهنية والإسعاف والإغاثة.

وتجدد نقابة الصحفيين المصريين، دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والرد على جرائم الكيان الصهيوني المتكررة بكل الوسائل المشروعة التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية.

الوقفة الاحتجاجية للصحفيين لدعم القضية الفلسطينية
الوقفة الاحتجاجية للصحفيين لدعم القضية الفلسطينية
الوقفة الاحتجاجية للصحفيين لدعم القضية الفلسطينية
الوقفة الاحتجاجية للصحفيين لدعم القضية الفلسطينية
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