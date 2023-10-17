الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الصحفيين" تدين مجزرة الاحتلال بمستشفى المعمدانى بغزة

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

أدان مجلس نقابة الصحفيين مجزرة الاحتلال الصهيوني بعد استهدافه المستشفى المعمداني في قطاع غزة والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا بين صفوف  المواطنين العُزل.

وأكدت نقابة الصحفيين أن ما يرتكبه جيش الاحتلال من قصف متعمد لمنشآت وأهداف مدنية، يعد انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، ويقع تحت أنظار العالم المتخاذل الذي يقف صامتًا أمام حرب إبادة جماعية لشعب أعزل، مطالبة بتحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيونية.

دول العالم

وحمّلت نقابة الصحفيين دول العالم، خاصة الدول الكبرى المتواطئة وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مسئولية التدخل لوقف هذه الانتهاكات الإجرامية وإدانتها بشكل واضح.

وقطع مجلس النقابة انعقاده في جلسته الدورية اليوم، لمتابعة المجزرة البشعة والجريمة الإرهابية التي استهدفت المرضى والجرحى بمستشفى الأهلي المعمداني بغزة.

وقرر مجلس نقابة الصحفيين دعوة كل الزملاء غدًا لوقفة احتجاجية في الخامسة عصرًا، لإعلان موقفهم الواضح دعمًا للأشقاء الفلسطينيين ضد الإجرام الصهيوني.

تهجير أهل غزة 

كما أعلن المجلس عن رفضه لمحاولات تهجير أهل غزة عن أرضهم، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني في غزة لن يتخلى عن أرضه، وأن الشعب المصري يتضامن مع موقف الأشقاء في غزة، ولن يسمح بخلق وطن بديل لهم في سيناء أو في أي مكان آخر.

وأعلن مجلس النقابة عن إعادة فتح حساب صندوق دعم فلسطين والتبرع بمبلغ 100 ألف جنيه ودعوة أعضاء المجلس والجمعية العمومية للتبرع في هذا الحساب، موجهًا الدعوة لنقباء ومجالس النقابات المهنية لاجتماع بمقر النقابة مطلع الأسبوع المقبل لتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني البطل في مواجهة آلة الحرب الصهيونية.

وأعلن مجلس النقابة عن أنه سيخاطب الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والمؤسسات الدولية المعنية بحرية الصحافة للمطالبة بفتح تحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيونية واستهداف الصحفيين وناقلي الحقيقة، واتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة قتلة الصحفيين بالتنسيق مع نقابات الصحفيين المعنية.

كما قرر المجلس التبرع بأدوات السلامة المهنية الموجودة بمقر النقابة للصحفيين  الفلسطينيين، وفتح الباب أمام الزملاء للتبرع بأية أدوات للسلامة المهنية والإسعاف والإغاثة.

وجددت نقابة الصحفيين دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والرد على جرائم الكيان الصهيوني المتكررة بكل الوسائل المشروعة التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية.

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مجلس نقابة الصحفيين مجزرة الاحتلال الصهيوني استهداف المستشفى المعمداني قطاع غزة المواطنين الفلسطينيين

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