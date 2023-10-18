وقفة تضامنية أمام نقابة الصحفيين تنديدًا بجرائم الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين فى غزة

نظمت نقابة الصحفيين، مساء اليوم الأربعاء، وقفة حاشدة دعما للأشقاء الفلسطينيين ضد الإجرام الصهيوني في غزة.

أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، تضامن نقابة المهندسين، برئاسة طارق النبراوي، مع كل الإجراءات التي تقوم بها النقابة، دعمًا للأشقاء في فلسطين وغزة.

وقال "البلشي" خلال ندوة نظّمتها لجنة الشئون العربية بالنقابة اليوم، للسفير الفلسطيني بالقاهرة، إن النقيب طارق النبراوي أبلغه في اتصال هاتفي منذ قليل أن نقابة المهندسين سوف تشارك بوفد منها، في الوقفة التضامنية التي تنظّمها نقابة الصحفيين اليوم على سلمها.



كان مجلس نقابة الصحفيين قد أعلن عن إدانته الشديدة لمجزرة الاحتلال الصهيوني الإجرامي باستهداف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل في غزة.



وأكدت نقابة الصحفيين أن ما يرتكبه جيش الاحتلال الصهيوني من قصف متعمد لمنشآت وأهداف مدنية، يعد انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، ويقع تحت أنظار العالم المتخاذل الذي يقف صامتا أمام حرب إبادة جماعية لشعب أعزل مطالبة بتحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيوني.



وحملت نقابة الصحفيين المصريين جميع دول العالم، خاصة الدول الكبرى المتواطئة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، مسئولية التدخل لوقف هذه الانتهاكات الإجرامية وإدانتها بشكل واضح، وقطع مجلس النقابة انعقاده في جلسته الدورية اليوم، لمتابعة المجزرة البشعة والجريمة الإرهابية التي استهدفت المرضى والجرحى بالمستشفى الأهلي المعمداني بغزة.



وقرر مجلس نقابة الصحفيين دعوة كل الزملاء اليوم لوقفة احتجاجية في تمام الساعة الخامسة عصرا لإعلان موقفهم الواضح دعما للأشقاء الفلسطينيين ضد الإجرام الصهيوني.

