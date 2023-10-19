الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

سليمان وهدان: المعارضة تفوض الرئيس السيسي باتخاذ كافة التدابير لحفظ الأمن القومي

النائب الوفدي سليمان
النائب الوفدي سليمان وهدان

وجه النائب الوفدي سليمان وهدان عضو مجلس النواب ، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدا نحن في المعارضة خلف الرئيس السيسي ونفوضه باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحفظ الأمن القومي المصري، والحفاظ على القضية الفلسطينية التي قدمت لها مصر 250 ألف شهيد وجريح.

ما حدث في مستشفى المعمداني إضافة إلى سجل المذابح

وأضاف وهدان في كلمته في الجلسة العامة اليوم بأن ما حدث في مستشفى المعمداني اضافة الى سجل المذابح والإجرام من مذبحة بحر البقر إلى هذا المستشفى قتل الأبرياء فيه وسط العالم ثم يأتي رئيس أمريكا ويريد أن يعبث بعقول العالم.

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وتابع وهدان بأن على الجميع أن يستفيقوا بأن خطة التهجير في 48 لن تعود، لأن العرب ليسوا كما كانوا في 48 ومصر ليست كما كانت في 48، فلديها قائد شجاع قادر على الدفاع عن وطنه. فمصر دولة لها سيادتها، نملك كلمتنا، نملك قوتنا. هذه الحكومة اليمينية المتطرفة.

ولفت وهدان بأن هذه الحكومة الإسرائيلية التي تستمتع بالدماء وتستمتع بالقتل، لا ترتكب الجرائم العامة بأكملها، فهي أعمى وأخرس، لا يرون المأساة، لا يرون المذابح وحمامات الدم. وقد وجه التحية للمشير عبد الفتاح السيسي، القائد جلالة الملك عبد الله، والذي يتفهم ويدعم القضية الفلسطينية.

وبدأت قبل قليل الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لبحث تداعيات تطورات الأوضاع في فلسطين.

تنكيس الأعلام أعلى مقر المجلس

ومن الجدير بالذكر، أن مجلس النواب، نكس أعلامه من أعلى مقر المجلس، أمس الأربعاء، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

يأتي ذلك عملًا  بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المعارضة الأمن القومي المصري القضية الفلسطينية الجلسة العامة مستشفى المعمداني

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