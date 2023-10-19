محمد الباز يصف قصف المستشفى المعمدانى فى غزة بـ"الهولوكوست الإسرائيلى"

وصف الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة جريدة "الدستور"، قصف المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة بـ"الهولوكوست الإسرائيلي".

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" على إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الخميس: "نحن نتحدث هنا عن هولوكوست إسرائيلي، إسرائيل دائمًا تتحدث عن الهولوكوست، لكنها ألقت المصابين الموجودين في المستشفى في الجحيم".

وتابع: "يعني المواطن الفلسطيني أصيب في العمليات الإسرائيلية وذهب للعلاج في المستشفى الذي يعاني من نقص في الأطباء والأدوية وكل حاجة فأنت تتعقبني في المستشفى، الفكرة هنا هقتلك يعني هقتلك أنت أُصيبت لكن لم تمت فهاجي أموتك".

أقصى درجات الوحشية

ولفت "الباز" إلى أن هناك تحولًا بعد قصف المستشفى الأهلي المعمداني، حيث وصلت إسرائيل إلى أقصى درجات الوحشية في هذا الحادث، متابعًا: "كل يوم يسقط شهداء من فلسطين ويقصفون المباني، لكن قصف المستشفى هو الأكثر توحشًا وإجرامًا وغدرًا وكأنك جاي تقولي أنا مش هخليك تعيش".