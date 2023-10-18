الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد أبوبكر: قصف مستشفى المعمدانى تمثيلية إسرائيلية أخرجتها أمريكا

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر

علّق الإعلامي خالد أبو بكر على ضرب المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، مؤكدًا أن هذا القصف تمثيلية من تأليف إسرائيلي وإخراج أمريكي.

وقال “أبو بكر” خلال تقديم برنامج "كل يوم" المُذاع على قناة "ON": "بعد كل ده نقعد مع بايدن نقوله إيه؟ أنا كمصري أقوله إيه؟، خاصًة بعد إرسال أكبر حاملتي طائرات في العالم لتأمين إسرائيل".

وأكد أن بايدن في خطاب علني بدأ مسرحية هزلية جديدة وأصبح سؤاله من الذي ضرب المستشفى بعدما كنا نتحدث عن عدد الشهداء.

وتابع: "إسرائيل قالت إن حركة الجهاد الإسلامي هي من ضربت المستشفى لتبرير قصف غزة بحجة قتل الإرهابيين الذين يقتلون الفلسطينيين المدنيين" مؤكدًا أن كل هذه تمثيلية جاء بايدن لكي يخرجها اليوم في الشرق الأوسط.

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