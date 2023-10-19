الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لأول مرة بالتاريخ.. الاحتلال الإسرائيلي نفذ جميع الجرائم الدولية في غزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

جرائم حرب وإبادة جماعية يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ردا على عملية “طوقان الأقصي” التي أطلقتها فصائل المقاومة، في ظل صمت دولي ضد الإبادة التي تحدث ضد سكان القطاع المحاصر.

وعرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” تقريرًا بعنوان “لأول مرة في التاريخ.. الاحـتلال الإسرائيلي ينفذ جميع الجرائم الدولية في غزة”.

منع المساعدات الإنسانية من الدخول وفرض حصار كامل على غزة

وأكدت التقرير، أنه لأول مرة في التاريخ نفذ الاحتلال الإسرائيلي جميع الجرائم المحرمة دوليًا خلال عدوانه الغاشم على قطاع غزة، والذي بدأ في السابع من أكتوبر بقتله لمدنبين عزل واستهدف منشآت صحية ومنع المساعدات الإنسانية من الدخول وفرض حصار كامل على ما يقرب من مليونين ونص المليون فلسطيني في غزة، وهو لم يحدث من قبل.

وتابع التقرير: "جريمة حرب مكتملة الأركان نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي أمام مرأى ومسمع العالم أجمع، بصف مستشفى المعمداني الذي راح ضحيته المئات من الشهداء والمصابين”.

دول الغرب داعم لاستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

جرائم الاحتلال فرضت تساؤلات حول صمت المحكمة الجنائية الدولية ضد المجازر التي تحدث في قطاع غزة والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي تحدث بحق المدنيين، وسط حديث عن دعم مباشر وغير مباشر تتلقاه تل أبيب من دول الغرب الذي كان خير داعم لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويرتكب جيش الاحتلال جرائم حرب بشكل ممنهج ضد المدنيين في قطاع غزة تنتهك بصورة صارخة أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني في ظل صمت دوليا يرتقي إلى شراكة مباشرة مع دولة الاحتلال لتنفيذ الجرائم التي ترتكب بحق سكان عزل في قطاع غزة المحاصر.

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