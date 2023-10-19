استقالات في "الخارجية الأمريكية" احتجاجًا على دعم واشنطن لإسرائيل

أفادت وكالة فلسطين الرسمية، بتقديم لارا فريدمان، المسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية، استقالتها احتجاجًا على تعامل إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لتنضم إلى مدير الشؤون العامة والكونجرس في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بالوزارة جوش بول، الذي استقال في وقتٍ سابق للسبب ذاته.

وتعتبر "فريدمان" رئيسة مؤسسة السلام في الشرق الأوسط، مرجع في السياسة الخارجية الأميركية المتعلقة بالصراع "الإسرائيلي - العربي الفلسطيني".

وفي وقتٍ سابق، أعلن جوش بول، أنه لا يستطيع دعم المزيد من المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، واصفًا رد الإدارة الأمريكية بأنه "فعل متهور قائم على الإفلاس الفكري".