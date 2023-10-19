الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

برعاية مصرية.. كيف ساند العالم العربي غزة خلال القصف؟

غزة
غزة

خذل المجتمع الدولي جميع المعايير الإنسانية في تناول التصاعد المستمر والغاشم في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مما أدي ذلك إلى خروج المئات بل الملايين في جميع أنحاء العالم للتنديد على تلك الممارسات الشنيعة في قتل المدنيين العزل بالقصف الأخير على مستشفي تحمل مرضي ومصابين وشهداء تلك الأفعال الإجرامية “مستشفى الأهلي المعمداني”.

اغيثوا غزة.. يجتاح العالم عقب دمارها

يأتي هذا في أعقاب قصف الاحتلال الإسرائيلي الغادر على مستشفي المعمداني في قطاع غزة الذي وجه لطمة على وجهه الإنسانية وادمي قلوب الملايين حول العالم، حيث خرج الالاف من كل حدب وصوب إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم أمام مجتمع دولى خذل الفلسطنيين لعقود ولا يزال حتى الآن.

وامتد الغضب إلى عدة دول بعد عرض الصور والفيديوهات الدامية لقصف مستشفي المعمداني في غزة بلغة يفهمها كل البشر، لتنقل مشاهد قاسية لآثار العدوان بما يعانية شعب فلسطين من ويلات جراء الاحتلال الإسرائيلي، مشاهد عززها الغضب باستخدام الولايات المتحدة حق النقد “فيتو” في مجلس الأمن الدولي ضد قرار يدعو إلى هدنة انسانية للسماح بدخول المساعدات الانسانية الي قطاع غزة المحاصر.

وكان أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، بكلمة واضحة حول رفضه لتهجير سكان غزة إلى سيناء، وحماية السيادة المصرية.

مصر: "لا للتهجير.. لا لقتل الفلسطينيين.. عاشت فلسطين عربية"

ففي جمهورية مصر العربية نددت جميع المحافظات والمؤسسات الأهلية والجامعات الحكومية والخاصة لتطال الدولية أيضا والنقابات والحركات المدنية بجانب خروج الآلاف من المصريين لإدانة جرائم الإبادة الوحشية التي يشنها جيش احتلال العدو الصهيوني بدعم أمريكي في حق الشعب الفلسطيني المحتل، بـ "لا للتهجير.. لا لقتل الفلسطينيين.. عاشت فلسطين عربية".

لبنان: “على الأقصي رايحين …. شهداء بالملايين”

وفي لبنان احتج المئات امام السفارة الامريكية في بيروت للتعبير عن الغضب والتنديد بالحرب التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة، كذلك شهد محيط مبنى منظمة "الإسكوا" التابعة للأمم المتحدة “لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا”، في وسط بيروت، ومدن أخرى مثل طرابلس وصيدا والنبطية وصور التي شهدت وقفات ومسيرات نددت بقصف مستشفى المعمداني بـ “على الأقصي رايحين …. شهداء بالملايين”.

اليمن : “لبيك يا أقصي”

وعبر الآلاف من اليمنيين في عدة مدن عن استنكارهم لجرائم الحرب والإبادة التي ترتكب بحق المدنيين في قطاع غزة وبقية المدن الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي وقواته الغاشمة والدول المساندة لها بقوات عسكرية كبيرة، بـ “لبيك يا أقصي”.

تونس: “انتهي عهد التعليمات”

وتجمهر الآلاف من الشعب التونسي أمام السفارتين الامريكية والفرنسية ومناطق متفرقة للتعبير عن الغضب والتنديد بوحشية الاحتلال ورفض موقف الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا الداعمة لآلات الحرب الإسرائيلية واحتجاجا على القصف الإسرائيلي المستمر منذ 12 يوما على قطاع غزة بـ “انتهي عهد التعليمات”.

ولم يقتصر الغضب على البلدات العربية فقط بل امتد للدول الاوروبية؛ حيث نظم المئات مسيرة احتجاجية في العاصمة الكوبية هافانا لادانة قذف مستشفي المعمداني داعين إلى انهاء الابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

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