الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أبكى ملايين حول العالم.. قصة الطفل الفلسطينى المصاب بالهلع فى مجزرة المعمدانى

الطفل الفلسطيني
الطفل الفلسطيني

تسبب فيديو لطفل فلسطيني مصاب بالهلع والفزع في مستشفى المعمداني بعد قصفه من قبل قوات الاحتلال، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لم يستطع الطفل التعبير عن مشاعره بأي كلمات حتى احتضنه أحد الأطباء وهو ينهمر في البكاء.

وأثار الفيديو غضب ملايين، وتم تداوله بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، مع تعبير الناس عن عطفهم وتعاطفهم مع الطفل وصدمته وخوفه.

وتواصلت بلوجر تُدعى سهام شعبان مع مصور الطفل الفلسطيني، الذي تبين أنه يدعى عبدالله العطار.

ونشرت البلوجر سهام نص محادثة بينها وبين المصور الفلسطيني تطمئن فيها على الطفل الذي أثار عطف العالم، ليجيبها المصور أنه بألف خير وأوصله إلى أهله، موضحة أن هذا الخبر أفرحها كثيرًا لتأثرها الشديد بالطفل، ووجهت التحية للمصور، قائلة إن هذا يعد خبرًا مفرحًا وسط زحام الأخبار المؤسفة التي نعيشها بسبب قصف غزة.

طفل فلسطينى مستشفى المعمداني الإحتلال الإسرائيلي الأطباء البلوجرز وزارة الصحة الفلسطينية

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