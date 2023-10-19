الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مجلس النواب: تحركات الرئيس السيسى تجاه القضية الفلسطينية تهدف لإعلاء الحق

المستشار أحمد سعد
المستشار أحمد سعد الدين

قال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، إن المجلس يدين قصف الاحتلال الإسرائيلي المستشفى المعمداني في قطاع غـزة، معربًا عن تأييده تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يخص القضية الفلسطينية، ورفض مخطط التهجير القسري للفلسطينيين.

وأضاف سعد الدين، في كلمته خلال أعمال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب اليوم الخميس؛ لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين، أن تحركات الرئيس السيسي، السياسية والإنسانية تجاه القضية الفلسطينية تهدف إلى إعلاء الحق، مضيفًا أن القضية الفلسطينية تواجه منحدرًا له تداعيات شديدة الخطورة على أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وأوضح أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة، والشعب إذا استشعر أن الكيان المحتل يحاول المساس بسيادته سيخرج بالملايين لرفض تلك المحاولات.

وبدأت قبل قليل، الجلسة الطارئة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

 

وكيل مجلس النواب الإحتلال الإسرائيلي قصف التهجير القسري للفلسطينيين الرئيس عبد الفتاح السيسي

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