النقابات الطبية تعلن تأييدها ودعمها الكامل لموقف الرئيس من القضية الفلسطينية

أعلن عدد من النقابات الطبية عن تأييدها الكامل لموقف مصر والقيادة السياسية حيال الأزمة الفلسطينية، مؤكدة دعمها الكامل لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن القضية الفلسطينية ورفضه التام للتهجير القسرى للفلسطينين وتصفية القضية.

الصيادلة تثمن دور القيادة السياسية

وأعلنت نقابة صيادلة مصر عن تأييدها للدور البارز للقيادة السياسية المصرية وتحركها الحكيم الذي تمثل في موقفها العادل المتبصر تجاه القضية الفلسطينية.

وثمنت النقابة التصريحات الأخيرة التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني، الذي تناول موقف الحكومة المصرية تجاه القضية الفلسطينية وفهم ما تصبو إليه إسرائيل من محاولة تصفية القضية الفلسطينية ورفض فكرة التهجير القسري للأخوة الفلسطينيين التي سيكون لها مردود إيجابي على أرض الواقع في ظل الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والإنساني.

300 ألف ممرض وممرضة تحت أمر القيادة السياسية

وبدورها؛ أعلنت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، عن تأييدها ودعمها الكامل لموقف مصر والرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، من القضية الفلسطينية، مؤكدة أن نقابة التمريض تدعم بكل فخر موقف القيادة السياسية من الأحداث الراهنة التى تشهدها قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

وأكدت أن موقف مصر والقيادة السياسية يتسق تمامًا مع شعور الشعب المصرى حيال القضية الفلسطينية، وهو بطبيعة الحال شعور كل أطقم التمريض التى تشاهد ما يعانيه الشعب الفلسطينى يوميًا.

ورفضت نقابة التمريض فكرة تهجير الفلسطينيين قسريًا إلى أرض سيناء وتصفية القضية الفلسطينية، لما له من خطورة استراتيجية التى تفتح الباب أمام عدم استقرار فى المنطقة.

وأعلنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، عن أن أعضاء هيئة التمريض البالغ عددهم 300 ألف ممرض وممرضة تحت أمر مصر فى أى قرار تتخذه الدولة المصرية فى سبيل تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين، مؤكدة على ضرورة تكاتف كل فئات الشعب المصرى مع الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وبعثت برسالة للأشقاء الفلسطينيين بضرورة الاستمرار على موقفهم الثابت بالتمسك بأرضهم وقضيتهم، وعدم السماح بتوطينهم فى أى دولة، مستنكرة الجرائم التى يرتكبها الكيان الصهيوني يوميًا بحق الشعب الفلسطينى، الذى ضرب بكل العهود والقوانين عرض الحائط ولم يسلم من أفعالهم المستشفيات والأطقم الطبية بعد استهدافهم مستشفى الأهلى المعمداني.

الأطباء: لن نقف عند إصدار بيانات الشجب

وقال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب عام الأطباء، إن النقابة جزء لا يتجزأ من مصر التي تضع قضية فلسطين في أولويات اهتمامتها.

وشدد على أن نقابة أطباء مصر لن يقف دورها لا ولن يقف عند إصدار بيانات الشجب، وأنها ستبذل كل الجهود العملية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتقديم الدعم الطبي اللازم للشعب الفلسطيني.

وأكد عبدالحي أن قوات الإحتلال تمادت في خرق جميع المواثيق والمعاهدات الدولية ومنها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي جعلت المستشفيات المدنية وممتلكاتها وأفرادها تحت الحماية في جميع الظروف.

وطالب المجتمع الدولي بممارسة كل الضغوط لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والفلسطينيين، وفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني المحاصر.

وشدد على ضرورة إجراء محاكمة دولية للمتورطين في جرائم الحرب التي مارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.