مجموعتان فقط في تصفيات بطولة أمم أوروبا تحددت ملامحهما

من بين 10 مجموعات في تصفيات بطولة أمم أوروبا المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا تحدد في مجموعتين فقط، وهما المجموعتان الأولى، والسادسة هوية المنتخبين الصاعدين إلى بطولة أمم أوروبا.

في المجموعة الأولى تأهل المنتخبان إسبانيا، واسكتلندا.

إسبانيا

تتصدر المجموعة برصيد 15 نقطة جمعتها من 5 انتصارات منها انتصاران على منتخب النرويج، وانتصار وحيد على كل من منتخب جورجيا، ومنتخب قبرص، ومنتخب إسكتلندا، ولم يتعادل لكنها تلقت هزيمة وحيدة على يد أسكتلندا بنتيجة هدفين نظيفين في الجولة الثانية.

اسكتلندا

تحل وصيفة بـ15 نقطة أيضا حصدتها من 5 انتصارات بواقع انتصارين على قبرص، وانتصار واحد على كل من إسبانيا، والنرويج، وجورجيا، ولم يتعادل أيضا لكنه تعرض لخسارة واحدة أمام إسبانيا بنتيجة هدفين دون رد في الجولة السابعة.

أما في المجموعة السادسة، فقد صعد منها منتخبي بلجيكا، والنمسا.

بلجيكا

تحتل مقدمة المجموعة دون هزيمة برصيد 17 نقطة جنتها من 5 انتصارات منها انتصاران على منتخب إستونيا، وانتصار وحيد على كل من منتخب السويد، ومنتخب إذربيجان، ومنتخب النمسا، وتعادلين مع كل من النمسا، والسويد.

مع العلم أن مباراة بلجيكا أمام السويد في الجولة الثامنة على ملعب الملك بودوان في مدينة بروكسيل عاصمة بلجيكا لم تكتمل، وأوقف اللعب.

النمسا

تحتل المركز الثاني بـ16 نقطة جمعتها من 5 انتصارات بواقع انتصارين على كل من إذربيجان، والسويد، وانتصار واحد على إستونيا، وتعادل واحد كان إيجابيا مع بلجيكا بنتيجة هدف لمثله في الجولة الثالثة بينما تعرض لخسارة واحدة أمام بلجيكا بنتيجة 2 – 3 على ملعب ارنست هابيل في مدينة فيينا عاصمة النمسا.

على الجانب الآخر يوجد 4 مجموعات فيها منتخب واحد فقط ضمن تأهله إلى بطولة أمم أوروبا، وهي المجموعة الثانية، والمجموعة الثالثة، والمجموعة الرابعة، والمجموعة العاشرة.

المجموعة الثانية- صعود فرنسا

يعتلي صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة جمعها من 6 انتصارات منها انتصاران على كل من منتخب هولندا، ومنتخب إيرلندا، وانتصار وحيد على كل من منتخب جبل طارق، ومنتخب اليونان.

المجموعة الثالثة- تأهل إنجلترا

يتصدر المجموعة دون خسارة بـ16 نقطة حصدها من 5 انتصارات منها انتصاران على منتخب إيطاليا، وانتصار واحد على كل من منتخب أوكرانيا، ومنتخب مالطا، ومنتخب مقدونيا الشمالية، وتعادل واحد كان إيجابيا مع أوكرانيا بنتيجة هدف لكل منهما في الجولة الخامسة.

المجموعة الرابعة- صعود تركيا

يحتل مقدمة المجموعة برصيد 16 نقطة جناها من 5 انتصارات بواقع انتصارين على منتخب لاتفيا، وانتصار وحيد على كل من منتخب أرمينيا، ومنتخب ويلز، ومنتخب كرواتيا، وتعادل وحيد كان إيجابيا بنتيجة هدف لمثله مع أرمينيا في الجولة الخامسة في حين تعرض لخسارة وحيدة أمام كرواتيا بنتيجة هدفين دون مقابل في الجولة الثانية.

المجموعة العاشرة- تأهل البرتغال

يعتلي صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بـ24 نقطة جمعها من 8 انتصارات منها انتصاران على كل منتخب لوكسمبرج، ومنتخب البوسنة والهرسك، ومنتخب سلوفاكيا، وانتصار واحد على كل من منتخب ليشتنشتاين، ومنتخب أيسلندا.

على الجانب الآخر يوجد 4 منتخبات لا زال الوضع فيها مشتبكا، ولم يتحدد بعد المنتخبين الصاعدين إلى بطولة أمم أوروبا، وهي المجموعة الخامسة، والمجموعة السابعة، والمجموعة الثامنة، والمجموعة التاسعة.