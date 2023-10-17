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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل مباراة إنجلترا ضد إيطاليا في تصفيات يورو 2024

منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا

كشف جاريث ساوثجيت، المدير الفني لـ إنجلترا، عن تشكيل منتخب بلاده لمواجهة ضيفه إيطاليا، في الجولة الثامنة من المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم “ يورو 2024”.

موعد مباراة إنجلترا وإيطاليا في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة إنجلترا وإيطاليا في تصفيات يورو 2024، فتُقام في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

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تشكيل إنجلترا أمام إيطاليا في تصفيات يورو 2024

أما عن تشكيل إنجلترا أمام إيطاليا في تصفيات يورو 2024، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - هاري ماجواير -كيران تريبير

خط الوسط: ديكلان رايس - كالفن فيليبس - جود بيلينجهام

خط الهجوم: فيل فودين - ماركوس راشفورد - هاري كين

تشكيل إيطاليا أمام إنجلترا في تصفيات يورو 2024

ومن جهته، كشف لوتشيانو سباليتي المدير الفني لـ إيطاليا، عن تشكيل بلاده لمواجهة الإنجليزي.

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - سكالفيني - أتشيربي - أودوجي

خط الوسط: كريستانتي - نيكولو باريلا - فراتيسي

خط الهجوم: بيراردي - ستيفان الشعراوي - جيانلوكا سكاماكا

ويحتل منتخب إنجلترا صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة، فيما يتواجد المنتخب الإيطالي في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

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