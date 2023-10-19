الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سفير مصر السابق لدى إسرائيل: الرئيس السيسى لم يدخر وسعًا فى التواصل مع قيادات العالم من أجل فلسطين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد السفير حازم خيرت، سفير مصر السابق لدى إسرائيل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يدخر وسعًا في التواصل مع القيادات بمختلف دول العالم شرقًا وغربًا، من أجل تحقيق التهدئة في قطاع غزة، ووضع حد للمأساة الإنسانية التي يعيشها أهل القطاع، وإنقاذ شعب فلسطين من مخططات الإبادة والتهجير.

وقال السفير حازم خيرت، اليوم الخميس، إن مصر هي أكبر دولة بالمنطقة، ودائمًا ما تتحمل مسئوليتها تجاه شعب فلسطين وقضيته العادلة، كما أنها نجحت في السابق في تحقيق التهدئة بين الطرفين. 

وأعرب عن ثقته في قدرة مصر على التوصل بالنهاية إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين بدعم من المجتمع الدولي والدول الفاعلة والمؤثرة، وذلك بالرغم من صعوبة الأزمة هذه المرة بالنظر إلى حالة اللاتوازن التي تعيشها الحكومة الإسرائيلية ورغبتها في الانتقام وإنهاء المقاومة لتهدئة الرأي العام الداخلي.

وزير الخارجية يبحث مع نظيره البريطاني التصعيد العسكري في غزة (فيديو)


ورأى أنه حتى ولو نجحت إسرائيل في القضاء على حركة حماس، فسيظهر "حماس جديد" بمسمى آخر؛ فالمقاومة لا تنتهي طالما أن هناك احتلالًا يغتصب الأرض ويمارس كل أنواع الفصل العنصري ويبني المستوطنات ويعتدي على الأماكن المقدسة ويعمل على تهويد القدس، ويحاول إفراغ أرض فلسطين من شعبها بالقتل أو الطرد.

وقال "إنه لا سلام ولا أمان لإسرائيل ولن تكون مقبولة في الشرق الأوسط وستظل منبوذة بمنطقتنا ما لم يحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا ما أكدته مرارًا وتكرارًا للإسرائيليين في عقر دارهم أثناء فترة عملي سفيرًا لمصر بتل أبيب".

txt

"خارجية الشيوخ": الرئيس يرفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار


وشدد على أهمية أن تعي إسرائيل أنها أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن تقبل بالسلام العادل القائم على حل الدولتين، أو مواجهة المقاومة وخوض الحروب، وفي هذه الحالة سيعيش شعبها دومًا مهددًا، طالما أنها تفرض الظلم على الشعب الفلسطيني. 
واعتبر أن التفوق العسكري الذي دائمًا ما تفتخر به إسرائيل لم يحميها ولن يجعلها في مأمن، بل على العكس يجعلها تتخذ القرارت المتطرفة التي تخرجها عن الشرعية الدولية والقوانين الإنسانية.

وحث سفير مصر السابق لدى إسرائيل على ضرورة انتهاز فرصة انعقاد "قمة القاهرة للسلام" المرتقبة يوم السبت، والتي تعد أول تحرك دبلوماسي جماعي منذ بدء القتال؛ لوضع حد للمأساة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، مؤكدًا أهمية تدفق ووصول المساعدات إلى أهل غزة.

واختتم سفير مصر السابق لدى تل أبيب بالتنويه إلى أننا أمام فرصة ذهبية بالرغم من الثمن الباهظ الذي يدفعه أهل قطاع غزة، وهي أن القضية الفلسطينية، مع طرح حل الدولتين، عادت لتتصدر المشهد الدولي، داعيًا الفلسطينيين إلى اغتنام تلك الفرصة وتوحيد الصف وإنهاء الانقسام وإعلاء مصلحة فلسطين فوق كل اعتبار لتحقيق حلم إقامة الدولة المنشودة.

السفير حازم خيرت سفير مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي دول العالم قطاع غزة إنقاذ شعب فلسطين شعب فلسطين إسرائيل

مواد متعلقة

مع السيسى.. أهالى المحافظات لـ«الدستور»: الرئيس أسس قواعد الجمهورية الجديدة نطالبه بالترشح فى الانتخابات المقبلة

"كنز الأستاذ".. حوار لم يُنشر من قبل لـ"نجيب محفوظ"

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

التقرير الأسبوعي لـ"التعليم"

حديث مفتوح مع الشعب.. الرئيس السيسى: الظروف الاقتصادية الصعبة ستصبح تاريخًا مثلما حدث مع الإرهاب

الأوائل يتحدثون لـ«الدستور» عن «خلطة النجاح» و«طموحات المستقبل»

الأكثر قراءة

رسميًا.. "أون تايم سبورتس" تحصل على حقوق بث دورى السوبر الإفريقى

الغاز الإسرائيلى فى مهب العاصفة.. العدوان على غزة يضعها فى مأزق

بعد اتصال السيسي وبايدن.. هل دخلت المساعدات المصرية إلى غزة؟

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-10-2023 وترددات القنوات الناقلة

موعد تغيير الساعة في مصر.. وأبرز الفوائد الاقتصادية لتطبيق التوقيت الشتوي

أسعار الأرز اليوم 19-10-2023 في السوق المحلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الشعب والرئيس معا لرفض تهجير الفلسطينيين من ارضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم