اليوم.. جلسة طارئة لمجلس النواب لنظر تداعيات الأوضاع فى فلسطين

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الخميس، جلسة طارئة بناء على دعوة رئيس المجلس، وذلك لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث تأتي الجلسة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الأمن القومي.

تنكيس الأعلام حدادًا على أرواح الشهداء

وكان نكس مجلس النواب أعلامه من أعلى مقر المجلس أمس الأربعاء، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء في جريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، عملًا بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء مصر 3 أيام اعتبارًا من الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023.



جرائم الاحتلال الإسرائيلي



وسبق وتحدث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، عن الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية مع استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية تجتاز توقيتًا بالغ الحساسية والصعوبة ومنحى هو الأخطر منذ عقود.

وأوضح أن الدولة استشعرت منذ اندلاع الأزمة الحالية أنها ستكون شديدة الوطأة في الأبعاد والتداعيات، وأنها ستُمثل حلقة جديدة من حلقات العنف المُفرط الذي مُورس ويُمارس ضد شعبنا الفلسطيني منذ عقود عديدة.

تحقيق الحلم الفلسطيني

وأضاف أن الجريمة الناجمة عن استهداف مستشفى الأهلي المعمداني توضح بجلاء مدى إجرام الاحتلال الإسرائيلي، وتُضيف جريمة جديدة إلى سجله المُشين، مؤكدًا أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن تنساها ولن تغفرها الأمة العربية، ولا تسقط بالتقادم، وستظل شاخصة في القلوب والنفوس وعلى الرغم مما تتركه فينا من جراح غائرة إلا أنها تبعث فينا عزمًا لا يلين بضرورة استكمال الطريق وتحقيق الحُلم الفلسطيني المشروع بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.