رئيس النواب يدعو البرلمانات العربية لإطلاع العالم على جرائم الاحتلال الإسرائيلى

شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، في أعمال المؤتمر الخامس والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي بشأن الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية، والمُنعقد في العاصمة العراقية بغداد، وقد ألقى كلمة تضمنت ما يلي:

في مُستهل الكلمة، قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن القضية الفلسطينية تجتاز توقيت بالغ الحساسية والصعوبة ومنحى هو الأخطر منذ عقود، مؤكدًا أن مصر استشعرت منذ اندلاع الأزمة الحالية أنها ستكون شديدة الوطأة في الأبعاد والتداعيات وأنها ستُمثل حلقة جديدة من حلقات العنف المُفرط الذي مُورس ويُمارس ضد شعبنا الفلسطيني منذ عقود عديدة.

وأضاف أن الجريمة الناجمة عن استهداف مستشفى الأهلي المعمداني تُوضح بجلاء مدى إجرام الاحتلال الاسرائيلي، وتُضيف جريمة جديدة إلى سجله المُشين، مؤكدًا أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن تنساها ولن تغفرها الأمة العربية، ولا تسقط بالتقادم، وستظل شاخصة في القلوب والنفوس، وعلى الرُغم مما تتركه فينا من جراح غائرة إلا أنها تبعث فينا عزمًا لا يلين بضرورة استكمال الطريق وتحقيق الحُلم الفلسطيني المشروع بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت إلى أن مصر أولت أهمية قصوى للشق الإنساني تخفيفًا لمعاناة الشعب الفلسطيني جمبًا إلى جمب مع مساعيها الحثيثة واتصالاتها بكافة الأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء هذا التصعيد غير المسبوق، مؤكدًا أن المشهد المأساوي الحالي في الأراضي الفلسطينية ما هو إلّا نتاج تاريخ طويل من الاستفزازات الإسرائيلية تمثلت في تصاعد وتيرة التحريض والاقتحامات العسكرية لمدن الضفة وهدم المنازل والتوسع الاستيطاني في الأراضي المُحتلة والانتهاكات المُستمرة للوضع القائم بالمُقدسات في مدينة القدس.

وشدد على رفض مصر القاطع أي دعوات للتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة لما في ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية وضياع للحق الفلسطيني.

ودعا المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب البرلمانات العربية إلى التحرك بشكل حثيث ومُكثف في كافة المحافل الدولية؛ لاطلاع العالم على تاريخ وحاضر جرائم الاحتلال الإسرائيلي، التي تتناقض مع القانون الدولي الانساني والضمير الإنساني العالمي.

