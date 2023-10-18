الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصادر "القاهرة الإخبارية" تثبت بالأدلة تورط إسرائيل فى مجزرة مستشفى المعمدانى

مستشفى المعمداني
مستشفى المعمداني

أعلنت مصادر لقناة "القاهرة الإخبارية" أنه لم يتم رصد امتلاك التنظيمات الفلسطينية صواريخ ذات قدرة تدميرية عالية.

 

وأكدت مصادر، لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الفصائل الفلسطينية أطلقت أكثر من 4000 صاروخ حتى الآن، منذ يوم السبت السابع من أكتوبر، ولم تُحدث مثل تلك الخسائر التي حدثت جراء قصف مستشفى المعمداني.

 

ولفتت مصادر القاهرة الإخبارية إلى أن متحدث جيش الاحتلال وجّه تحذيرًا باستهداف عدد من المستشفيات الفلسطينية بما فيها المعمداني، رغم أن إسرائيل تحاول نفي هذا الموضوع، مؤكدة أن إسرائيل مسئولة عن قصف مستشفى المعمداني في غزة، وتتحمل سقوط مئات الشهداء والمصابين.

القاهرة الإخبارية مستشفى المعمداني غزة قطاع غزة قصف غزة مجزرة المعمداني

مواد متعلقة

الكنيسة الإنجيلية بالقدس: تلقينا 3 إنذارات هاتفية قبل قصف مستشفى المعمداني

المالكى: إسرائيل تعمدت قصف "المعمدانى" فى غزة.. وهناك من تواطأ مع إسرائيل لارتكاب جرائمها

وقفة تضامنية لطلاب جامعة المنيا: "بالروح بالدم نفديكى يا فلسطين" (فيديو)

الكنيسة الكاثوليكية تؤيد موقف القيادة السياسية بشأن قطاع غزة

راعي كنيسة مارانداروس في رام الله: نطالب العالم بوقف الحرب على الشعب الفلسطيني

"القاهرة الإخبارية": بايدن سيشارك في المجلس العسكري الإسرائيلي لشؤون الحرب

"بايدن" لشعب إسرائيل: ملتزمون بدعمكم وحمايتكم والدفاع عنكم

نتنياهو: حماس أسوأ من داعش وعازمون على تدميرها

الأكثر قراءة

التهجير مرفوض ولديكم صحراء النقب.. رسائل الرئيس السيسى بشأن التصعيد فى غزة

سفير فلسطين: الصاروخ الذى ضرب مستشفى المعمدانى أطلقه طيار أمريكى

عاجل.. ردًا على مجزرة مستشفى المعمدانى.. كتائب القسام وسرايا القدس توجهان ضربات صاروخية على إسرائيل

باقون للنهاية.. الفلسطينيون يرفضون مغادرة غزة رغم مؤامرة الاحتلال

بعد دعوة الرئيس السيسي لنقل الفلسطينيين لها.. أين تقع صحراء النقب؟

نتنياهو لبايدن: لن نسمح لمصر بفتح معبر رفح أو إدخال مساعدات إلى قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المجزرة الصهيونية فى المستشفى المعمدانى: القنابل الأمريكية بيد الجيش الإسرائيلى

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية» «1»

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

فيديوهات وتسجيلات صوتية: كيف يحاول الجيش الإسرائيلى التنصل من انفجار المستشفى المعمدانى؟

جوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق نار إنسانى فورى فى غزة

حرب غزة.. شهيدان و13 إصابة فى قصف جديد استهدف شقة سكنية غرب خان يونس