مصادر "القاهرة الإخبارية" تثبت بالأدلة تورط إسرائيل فى مجزرة مستشفى المعمدانى

أعلنت مصادر لقناة "القاهرة الإخبارية" أنه لم يتم رصد امتلاك التنظيمات الفلسطينية صواريخ ذات قدرة تدميرية عالية.

وأكدت مصادر، لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الفصائل الفلسطينية أطلقت أكثر من 4000 صاروخ حتى الآن، منذ يوم السبت السابع من أكتوبر، ولم تُحدث مثل تلك الخسائر التي حدثت جراء قصف مستشفى المعمداني.

ولفتت مصادر القاهرة الإخبارية إلى أن متحدث جيش الاحتلال وجّه تحذيرًا باستهداف عدد من المستشفيات الفلسطينية بما فيها المعمداني، رغم أن إسرائيل تحاول نفي هذا الموضوع، مؤكدة أن إسرائيل مسئولة عن قصف مستشفى المعمداني في غزة، وتتحمل سقوط مئات الشهداء والمصابين.