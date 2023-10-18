الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"مستقبل وطن": المصريون تحركوا تضامنًا مع أشقائهم الفلسطينيين ولخوفهم على الأمن القومى

المهندس حسام الخولي
المهندس حسام الخولي

علق المهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بشأن تطور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأربعاء، إن الرئيس السيسي كان واضحا وصريحا وتحدث مع شعب مصر مثلما تحدث مع العالم أجمع بصراحة كاملة.

وأضاف أن الشعب شعر بالخطورة نوعًا ما لما يحدث في القضية الفلسطينية وما يحدث من إسرائيل من مذابح في قطاع غزة، موضحًا أن شباب مصر شعروا بخطورة المؤامرة التي يتم جر مصر لها.

وأشار إلى أن إحساس المواطن المصري بخطورة الوضع جاء من صراحة الرئيس السيسي المطلقة، موضحًا أن الرئيس السيسي تحدث علنيًا للعالم بعيدًا عن الغرف المغلقة، لافتًا إلى أن الشعب المصري تحرك تضامنًا مع أشقائه في فلسطين ولخوفه على أمن مصر القومي.

مساء دى ام سى DMC حسام الخولي مستقبل وطن

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