الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد عكاشة: نشد على يد الرئيس السيسى لموقفه الصارم ضد مخطط تهجير سكان غزة

خالد عكاشة
خالد عكاشة

علق العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بشأن تطور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأربعاء، إن طرح فكرة تهجير سكان قطاع غزة لسيناء بمثابة تقويض للقضية الفلسطينية.

وأضاف أن هذه الفكرة هي ما تحاول الحكومة الإسرائيلية أن تروج له وتلتف حوله طوال الوقت، موضحًا أن إسرائيل تظن الشعب العربي والقيادات العربية غافلة عن هذا المخطط، ولكن العرب يتحدثون بلهجة قوية.

وأشار إلى أنه لا بد من توجيه الشكر للرئيس السيسي على الموقف الصارم ضد هذا المخطط، ولا بد أن نشد على يد الرئيس في ظل هذه الظروف، لأن يدير الأزمة كما يريد الرأي العالم المصري.

مساء دى ام سى فضائية DMC الاراضي الفلسطينية المحتلة

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