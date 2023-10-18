الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مندوب مصر بالأمم المتحدة: نرفض سياسة الكيل بمكيالين

السفير أسامة عبدالخالق
السفير أسامة عبدالخالق

أكد السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أنّ مصر أدانت استهداف المدنيين، كما أنها تدين أيضًا ومجددًا سياسة الكيل بمكيالين، كما ندين استهداف المدنيين من أشقائنا في فلسطين المحتلة، ونشدد على رفضنا وإدانتنا التامة لكافة الجرائم التي ارتكبت من جانب إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها استهداف مستشفى الأهلي المعمداني.

وأضاف عبدالخالق، اليوم الأربعاء، خلال كلمته في مجلس الأمن الدولي خلال جلسته الطارئة لبحث الأوضاع في قطاع غزة، أن مصر ترفض محاولات التنصل الإسرائيلية من المسئولية ومحاولات بعض الأطراف الدولية توفير الغطاء لها بأعذار واهية.

وأكد، أن اسرائيل هي التي أوصلت الأمور لمرحلة قصف المدنيين في منازلهم ومستشفياتهم، وذلك بسبب رفضها المستمر لكافة المبادرات الرامية لتهدئة التصعيد واستئناف المسار السلمي اعتقادًا منها بقدرتها على إطالة أمد الاحتلال وإنهاء وتصفية القضية الفلسطينية تدريجيًا.

وفشل مجلس الأمن الدولي خلال جلسته الطارئة لبحث الأوضاع في قطاع غزة، في تبني قرار بوقف إطلاق النار في غزة، حيث استخدمت واشنطن حق النقض ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة.

المدنيين الكيل بمكيالين فلسطين المحتلة الشعب الفلسطيني مستشفى الأهلي المعمداني مجلس الأمن

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