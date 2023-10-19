الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عبر مطار العريش.. روسيا ترسل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات إنسانية
مساعدات إنسانية

أرسلت روسيا 27 طنًا من  المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة المحاصر إسرائيليًا، حسبما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الخميس.

 وقالت الوزارة الروسية، في بيان لها عبر تطبيق "تليجرام"، إن طائرة خاصة من طراز "إيل- 76"، تابعة للوزارة أقلعت من مطار رامينسكوي بالقرب من موسكو متجهة إلى مطار العريش في مصر.

وأضاف البيان أن المساعدات الإنسانية الروسية، التي تضم الدقيق والسكر والأرز والمعكرونة، سيتم تسليمها إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري لإرسالها إلى قطاع غزة، وأنه تم تنظيم المساعدة بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبأمر من الحكومة الروسية.

الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الأمريكي سبل تسهيل النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية إلى غزة

في سياق آخر، كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ركزا خلاله على الوضع الإنساني في قطاع غزة، وسبل تسهيل النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، في ضوء ضرورة تحسين الأوضاع الإنسانية المتدهورة في أسرع وقت.

حيث أعرب الرئيس بايدن عن الشكر والتقدير لموقف مصر والرئيس السيسي في هذا الشأن.

كما أكد الرئيس، خلال الاتصال، أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للدفع في اتجاه احتواء الموقف المتأزم ووقف تصاعده في اتجاهات خطيرة، والتحوّل إلى نهج إحياء مسار السلام على أساس حل الدولتين اللتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن.

ولفت متحدث الرئاسة إلى الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام.

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قصف إسرائيلي على مدينة رفح جنوب غزة

وفي وقت سابق، أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 33 فلسطينيًا بقصف إسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

واستهدف القصف الجوي الإسرائيلي منازل لمواطنين أحدها يعود لعائلة بريكة غربي المدينة، وهرعت طواقم الدفاع المدني والإسعاف إلى المكان، ولا تزال أعمال الإنقاذ مستمرة لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

وفي شمال غزة، استهدفت الطائرات الإسرائيلية منزلًا لعائلة الغندور في شارع الهوجا بمخيم جباليا، ما أسفر عن استشهاد 5 أشخاص على الأقل.

كما قصفت الطائرات الحربية منزلًا يعود لعائلة المدهون في منطقة أبوإسكندر في مخيم جباليا، وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، "يوجد عدد كبير من الشهداء والجرحى في المكان".

روسيا وزارة الطوارئ الروسية عبدالفتاح السيسي الرئيس الامريكي جو بايدن قطاع غزة غزة

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