الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علاقات دولية لـ "القاهرة الإخبارية": نفوذ روسيا سيزيد في الشرق الأوسط

بوتين
بوتين

قال الدكتور رائد أبو بدوية، أستاذ العاقات الدولية، إنه من الواضح أن الحكومة والإدارة الأمريكية تعلن دعم غير محدود وشيك على بياض لحكومة نتنياهو لاجتياح غزة، وارتكاب جميع ما يلزم للقضاء على القضية الفلسطينية في قطاع غزة. 

غليان الشعوب العربية بعد قصف مستشفى المعمداني 

وأضاف رائد أبو بدوية، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن بادن من خلال وجوده في إسرائيل واجتماعه مع الكابينة الإسرائيلي المصغر، فإنه يعطي بذلك شيك على بياض للقيام بجميع ما يلزم، وللأسف فإن هذا به مخاطرة على حياة الفلسطينيين والمساهمة في ارتكاب مزيد من الجرائم في قطاع غزة ضد الفلسطينيين، وفي المقابل فإن بايدن يراهن ويخاطر في صداقته مع بعض الأنظمة الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، حيث أن بايدن غير مهتم كثيرًا بالدول الصديقة له في المنطقة التي من الواضح أن شعوبها العربية في حالة غليان خاصة وأن درجة الغليان هذه قد زادت بعد قصف المستشفى المعمداني الأهلي في غزة  بالأمس. 

كما أكد أن نفوذ روسيا سيزيد في الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن إسرائيل ستكون الخاسر الوحيد.

جو بايدن حكومة نتنياهو الإحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني زيارة بايدن إلى إسرائيل

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