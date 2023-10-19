قصف مستشفى المعمدانى فى غزة.. مشاهد أبكت العالم وردود أفعال دولية متباينة

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية”، فيديو يكشف قصف مستشفى المعمداني في غزة، ومشاهد أبكت العالم، بين ردود أفعال دولية متباينة.

وأشار الفيديو إلى أنه بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة، وصفتها الرئاسة الفلسطينية بالإبادة الجماعية، وأدانتها مصر بأشد العبارات، بينما نكست الجامعة العربية الأعلام حدادًا على الضحايا.

مئات الضحايا بين قتلى ومصابين في قصف استهدف مستشفى المعمداني بقطاع غزة، دون سابق إنذار أو تحذير للإخلاء.

المستشفى كان يضم أعدادًا كبيرة من الجرحى والمصابين بالإضافة إلى أسر كاملة حاولت الاحتماء بداخله من الغارة الإسرائيلية على القطاع.

ردود الأفعال الدولية والعربية

ردود الأفعال الدولية والعربية توالت بعد قصف المستشفى، فقد حمّل الأردن، إسرائيل المسؤولية واعتبر الهجوم بمثابة تطور خطير بينما طالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي، في حين اعتبر الاتحاد الأفريقي الهجوم بمثابة جريمة حرب.

وفي مصر حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أن استمرار العملية العسكرية الحالية سيكون له تداعيات أمنية وإنسانية يمكن أن تخرج على السيطرة، وقال إن فكر تهجير الفلسطينيين إلى سيناء تعني جر مصر إلى حرب ضد إسرائيل.

بينما أكد بايدن وقوف بلاده بجوار تل أبيب وتقديم كافة أشكال الدعم لها، أما على المستوى الشعبي فقد خرجت مظاهرات في بيروت وعمان وعدة عواصم أخرى للتنديد بقصف المستشفى والمطالبة بوقف إطلاق النار.