بايدن: احتجت وقتًا لإقناع الرئيس السيسي بتوقيت إدخال المساعدات إلى غزة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سعى إلى إقناع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوقيت دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه احتاج وقتًا من أجل إقناع الرئيس السيسي بتوقيت محدد لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح المحاصر.

وأكد بايدن أنه تجمعه لعاقة طيبة للغاية مع الرئيس السيسي، لكن الرئيس المصري يواجه بعض التحديات على الحدود.

وأشار بايدن غلى أن الرئيس السيسي وافق على دخول 20 قافة مساعدات إغاثية إلى غزة عبر معبر رفح كدفعة أولى، مشددًا على أن الرئيس المصري يستحق الفضل والثناء على تعاونه في هذا الشأن.

وسيتم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة في الأيام القليلة المقبلة، عبر معبر رفح البري، بعد إصلاح الضرر الذي لحق بمبناه والطرق المحيطة جراء القصف الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني.