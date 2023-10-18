الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

عاجل.. مكالمة بين الرئيس السيسى وبايدن.. والبيت الأبيض: شاحنات المساعدات ستعبر إلى غزة خلال أيام

جريدة الدستور

أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس عبدالفتاح السيسي، بحثا التنسيق المستمر لتوصيل المساعدات الإنسانية لغزة.


واتفق بايدن والسيسي على الحاجة للحفاظ على الاستقرار بالشرق الأوسط ومنع تصعيد الصراع، كما اتفقا على العمل معًا عن كثب لتشجيع استجابة دولية عاجلة وقوية لمناشدة الأمم المتحدة الإنسانية.


وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي: "الشاحنات ستعبر إلى غزة في الأيام المقبلة والطريق بحاجة لبعض الإصلاح أولًا".


وأضاف: "آمل في السماح بدخول المزيد من الشاحنات في نهاية المطاف".

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