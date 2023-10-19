الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قيادى بحركة فتح: إسرائيل بالنسبة لأمريكا هى دولة وظيفية وشرطى متقدم لها

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

علق ياسر أبو سيدو، نائب رئيس المجلس الاستشاري لحركة فتح في مصر، على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما يتعلق بالدعم الغير محدود لإسرائيل، وأيضًا التأكيد على إصدار قرار بمزيد من الدعم  لإسرائيل، ودعمه من ناحية أخرى للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزو بـ 100 مليون دولار، بالإضافة إلى حديثه عن حل الدولتين، قائلًا: "إن تصريحات بايدن يمكن قراءته من خلال كلام ورد في الموسوعة حول الصهيونية واليهودية للدكتور عبدالوهاب المسيري بالدولة الوظيفية".  

 

أمريكا تؤيد الإرهاب الصهيوني وتدعمه وتقدم له كل سبل البقاء

وأضاف سيدو خلال مداخلة عبر القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل بالنسبة لأمريكا هي دولة وظيفية وهي شرطي متقدم لها بل وحاملة طائرات أيضًا، لافتًا إلى أن أمريكا تدافع عن مشروعها في الشرق الأوسط من خلال دفاعها عن الإرهابيين الصهاينة، وهو ليس غريب، فلن نرى من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية طوال الـ 100 سنة الماضية سوى أنهم يؤيدون الإرهاب الصهيوني ويتبنوه ويدعموه ويقدمون له كل سبل الحياة والبقاء، وهذا ليس بغريب ويجب أن نكون واثقين بأن هذا هو الدور الذي يقوم به الكيان الصهيوني، وبالتالي علينا أن نناضل ونقاتل حتى نصل إلى حقوقنا الوطنية على أرض فلسطين. 

 

وأكد أن بايدن لا يختلف عن أي رئيس أمريكي أيد إسرائيل في فترة حكمه وبقاءه على الكرسي، لأن هذا الدور الذي تقوم به إسرائيل ليس خدمة للعرب ولكنه خدمة لأمريكا وللغرب. 

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