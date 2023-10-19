حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

استشهد 33 فلسطينيا في أقل من ساعة جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، 3 منازل في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت قناة فلسطين اليوم: "33 شهيدا في أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال منازل عائلة بريكة وضهير وحسونة في مدينة رفح".

ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، كثف طيران الاحتلال الإسرائيلي عقب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، غاراته الجوية على مناطق عدة داخل قطاع غزة والضفة الغربية، ما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء والجرحى؛ حيث تتركز الغارات بالأساس على المناطق المأهولة.

ضحايا العداون الإسرائيلي في 12 يوم

وحتى ظهر أمس الأربعاء، وهو اليوم الثاني عشر للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بلغت حصيلة ضحايا قصف الإحتلال نحو 3500 شهيد وأكثر من 12 ألف جريح في القطاع، وأكثر من 61 شهيد وما يزيد عن 1500 جريح في الضفة الغربية، حسبما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية.

وأدى مساء أمس الثلاثاء قصف قوات الاحتلال لمستشفى المعمداني إلى استشهاد حوالي 471 شخصا بينهم أطفال وأصيب 314 آخرون بجروح وصفت حالة 28 منهم بالحرجة.

وأثارت هذه المجزرة التي ارتكبها الاحتلال إدانات واحتجاجات دولية وعربية حول العالم، في وقت يتواصل العدوان على قطاع غزة وارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى ومعظمهم من الأطفال والنساء، كل دقيقة.

وجددت مستشفيات قطاع غزة مناشداتها للمجتمع الدولي، خاصة مع قرب نفاذ معظم ما يتعلق بعملها من أدوية ومستلزمات طبية، مما يشكل خطورة كبيرة على حياة الجرحى والمرضى.

ووسط القصف الكثيف، دعا جيش الاحتلال سكان مدينة غزة على التحرك جنوبا الأربعاء، قائلا في تحذير جديد بشأن الإخلاء إن هناك "منطقة إنسانية" تتوفر فيها مساعدات في "المواصي" الواقعة على بعد 28 كيلومترا أسفل ساحل القطاع الفلسطيني، وفق وكالة "سما" الفلسطينية.